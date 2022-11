Una vecina de Murcia se hace viral por lo que hace cuando una señora no limpia los excrementos de su perro

La convivencia suele ser complicada, principalmente en los bloques o urbanizaciones en las que viven muchas personas. Esto se debe a que la gente es muy diferentes, tienen rutinas diferentes y formar de pasar el día. No obstante, estos problemas no surgen solo entre los que viven en el mismo edificio, también puede darse entre quienes comparten la calle.

Esto es lo que ha pasado en Alcantarilla, en Murcia. Una vecina no ha dudado en quejarse, cansada de ver lo mismo día tras día. Parece que la mujer se ha cansado de encontrarse cada mañana con excrementos en la acera, por lo que ha querido reaccionar y tomarse la justicia por su mano.

Ha sido una cuenta de Twitter dedicada a lo que sucede en Murcia, @murcianotific, quien lo ha contado. "En Alcantarilla hay alguien que no recoge las cacas de su perro, una vecina se ha enfadado y ha optado por ponerle mensajes junto a ellas", señaba, mientras adjuntaba un par de imágenes de la escena.

Además, junto a estas palabras ha mostrado dos imágenes, en las que alrededor de los excrementos hay varios carteles pegados al suelo en plena calle. "Marrana, cómete tus mierdas"; "puerca, cerda"; "ya te pillaré"; "marrana, echa tus mierdas en tu casa" y "sé quién eres, sonríe, te estoy vigilando, puerca", dicen los carteles.

En Alcantarilla hay alguien que no recoge las cacas de su perro, una vecina se ha enfadado y ha optado por ponerle mensajes junto a ellas. pic.twitter.com/RzkpFvgsrm — Murcia Notificaciones (@murcianotific) November 5, 2022

Este tuit no ha tardado en ser compartido hasta convertirse en viral, dado que ha llamado mucho la atención la manera en la que esta vecina ha querido pedir a otra que recoja los excrementos de su perro. De la misma manera que ha habido muchas reacciones: "The Watcher segunda temporada", "Combatir el incivismo de quien no recoge las mierdas y ensucia el suelo, con más incivismo de quien pone papeles en el suelo aunque sean carteles escritos, yo no lo veo, ambos están ensuciando" o "Quiero saber qué parte de alcantarilla es para ir y ver si hay carteles nuevos", entre otras.

Otro vecino viral

Estos últimos días, esta no ha sido la única vecina de Murcia que se ha hecho viral. Un hostelero, propietario de 'K-fernando', un bar que se encuentra en Yecla, un pueblo de Murcia, fue el que sorprendió a uno de sus clientes. Tal y como ha informado el usuario de la red social, también cliente de este establecimiento, el bar de su pueblo "ha cambiado su nombre" con el objetivo de que "aparezca arriba en las búsquedas".

Por lo general, cuando visitas una ciudad que no conoces utilizar internet para buscar los mejores sitios para tomar algo o comer, por lo que es muy habitual escribir en búsquedas "bares y restaurantes recomendados" en una ciudad concreta.

Es por esto por lo que el propietario de esta bar ha decidido cambiar el nombre del local en Google y, en vez de poner solo 'K-fernando', lo ha rebautizado como 'Donde comer en Yecla Recomendado K-fernando'. De esta manera, lo que pretende es que el negocio aparezca en los primeros resultado de internet con la intención de atraer un mayor número de clientes.

Un bar de mi pueblo ha cambiado su nombre en Google Maps para que aparezca arriba en las búsquedas. Se llama “Donde comer en Yecla Recomendado”. Hacker pic.twitter.com/J0w32oYmEa — Ángel Villascusa (@angelvillascusa) November 2, 2022