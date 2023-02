Una vecina se indigna por lo que encuentra en el ascensor y su queja se hace viral: "Me parece horroroso"

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras. Además de existir las zonas comunes, ya sea el rellano o las azoteas. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos.

Dentro de todos ellos, los problemas llegan cuando alguien menciona sus intenciones de hacer reformas en casa, cuando se toman decisiones técnicas que afectar al día a días de los habitantes o no se cuidan adecuadamente las zonas comunes. En ese momento, suele crearse un ambiente tenso, dado que nadie quiere soportar los ruidos o consecuencias que implica cualquier tipo de reforma o descuido. Todo esto es lo que pueda dar pie al tenso ambiente que se genera en el bloque.

Esto es lo que le sucedió a un usuario. En una comunidad de vecinos se ha dado un desencuentro vecinal, tal y como han dejado ver en el propio comunicado. Ha sido la usuaria de TikTok @_.aitt quien ha publicado la conversación de WhatsApp en la que sus vecinas denuncian lo que ha pasado. Concretamente, parece que alguien defecó en el ascensor.

"Esto ya es vergonzoso. Alguien se ha cagado, literalmente", se puede escuchar decir a una vecina en el chat, con el objetivo de informar al resto de residentes. Esta situación a alterado el ambiente de la comunidad, dado que muchos se han indignado por ello. No obstante, muchos usuarios de la red social se lo han tomado con humor al tratarse de una situación poco común. Una reacción que se ha potenciado por la usuaria de la red social, ya que ha compartido la conversación aportando un filtro de voz en los audios de sus vecinas.

"No es la primera vez que pasa"

"Eh, mirad que me acabo de encontrar en el ascensor de los impares de la escalera A. Esto ya es vergonzoso. Alguien se ha cagado, literalmente. Pipi, mierda, de todo... Me parece horroroso. Cuando he entrado a la portería ya me ha venido mal olor, pero pensé que era porque, como está el agua cortada, igual venía de los desagües. Es que al final va a haber que poner cámaras dentro del ascensor porque esto ya es lo último", contaba una de las vecinas.

"A ver... pero ¿es una...? Lo voy a decir con todas las letras. ¿Eso es una mierda? ¿En serio? ¿Un pipi y una caca?". "Una señora mierda, pero con mayúsculas grandes. Acabo de venir yo del supermercado y he tenido que subir en el otro ascensor", reaccionaba la “vecina 1” sin dar crédito. “Sí, sí. Que la Teresina ha venido de comprar y papá ha tenido que ayudarla a bajar del ascensor de arriba porque le ha dado un asco que se moría”, corrobora la “vecina 3”. “Mi nieto se ha subido al ascensor y ha tenido que bajar de la peste que había, que no podía aguantar”, apunta la “vecina 5”.

Asimismo, la autora de la publicación asegura que “esto no es la primera vez que pasa”. Esta conversación no ha tardado en tener reacciones. Tantas que el vídeo publicado en TikTok ya acumula más de 89 mil ‘me gusta’ y 823 mil reproducciones. Además de más de 500 comentarios.