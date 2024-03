Una vecina del fuego de Villajoyosa dice que solo pensaba en el revestimiento del edificio

Una vecina del edificio incendiado de La Cala de Villajoyosa (Alicante), en el que han muerto una abuela, su hijo y su nieto de 5 años, ha relatado que lo primero que le preocupó al enterarse del fuego era el revestimiento del edificio y si los materiales eran propensos a propagar las llamas a otras viviendas.

Marina vive en uno de los apartamentos del número 1 de la avenida Mariners donde ha ocurrido el siniestro y se enteró del incendio al despertarse a causa de los gritos de un vecino.

"Lo primero que he pensado ha sido en Campanar y en el revestimiento" del edificio, ha dicho en referencia al inmueble de València que quedó calcinado hace 11 días y en el que murieron 10 personas. Poco después, ha relatado, vieron que el fuego estaba muy localizado y que los bomberos "lo extinguieron enseguida".

Esta vecina, una de los 120 moradores del edificio desalojado esta madrugada a las 2:5 horas, ha destacado que los bomberos llegaron "superrápidos" y que vio a muchas personas en los bajos de la urbanización, algunas siendo atendidos por los servicios de emergencias.

Otra vecina que vive pared con pared con el domicilio de los tres fallecidos, Sira, ha escuchado gritar a la abuela poco después de las dos de la mañana: "Me desperté rápido porque ella gritaba, y yo lloraba porque sabía que había un niño", ha recordado.

Esta mujer ha explicado que en su casa dormía con su marido y su nieto, y que salieron precipitadamente a la calle bajo una manta, sin saber qué ha podido desencadenar el fuego.

Por su parte, Ronela, que vive sola, ha relatado los momentos de pánico que pasó porque vive a dos viviendas de la casa incendiada y, debido al intenso humo, no pudo escapar.

"El humo era demasiado fuerte cuando me desperté. Oía voces fuera y me desesperaba porque no podía salir", ha señalado antes de contar que posteriormente fue evacuada por los bomberos, una vez que sofocaron las llamas.