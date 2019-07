Una treintena de españoles participará en la reunión general de Fridays For Future del 4 al 9 de agosto en Suiza

Un total de 27 jóvenes españoles participará del 4 al 9 de agosto en Lausana (Suiza) en la primer gran reunión general del movimiento 'Fridays For Future' (Los jóvenes por el futuro, en castellano) a la que asistirán unos 450 jóvenes de 37 países europeos para "ponerse cara", elaborar una estrategia de acciones futuras y tratar de establecer una estructura interna.

Uno de los organizadores del movimiento juvenil en España, Alejandro Martínez, ha explicado a Europa Press que asistirán 27 jóvenes de todos los rincones de la geografía nacional y que han tratado de que todos los territorios tengan más o menos el mismo peso de participación en la delegación.

Entre el 4 y el 9 de agosto, los 450 jóvenes tratarán de fortalecer lazos entre los miembros de la Huelga Climática Joven Europea y definirán sus futuras movilizaciones para frenar la crisis climática.

Durante esa semana, según ha señalado Martínez, celebrarán varios lugares sobre aspectos de las movilizaciones y buscarán puntos de consenso sobre "valores y principios" de la organización", tratarán de redefinir sus objetvios estratégico y operacionales y de restablecer las distintas demandas.

"Este año hemos visto una movilización mundial sin precedentes. Cientos de miles de personas han marchado repetidamente para exigir acción e incrementar la concienciación sobre la emergencia climática. El 15 de marzo, 1,6 millones de personas participaron en manifestaciones bajo la bandera de 'Fridays For Future' en todos los continentes", rememoran los jóvenes en su convocatoria.

Así, Martínez precisa que después de este intenso primer año, el movimiento juvenil quiere ahondar en otras maneras de promover la acción social, así como intercambiar experiencias y visiones para el futuro. "Vamos a tratar a nivel global y local, no solo de Europa, fijar estrategias y fines comunes para todos los grupos locales", explica.

En este contexto, admite que uno de los problemas que han tenido es la falta de una estructura interna a consecuencia del rápido y espontaneo surgimiento y crecimiento, lo que ha dificultado la coordinación entre los diferentes países. Por eso, confía en que de la reunión de este verano en Suiza saldrán con una estructura de coordinación que facilite la toma de decisiones y con una hoja de ruta y acciones.

"Llevamos meses trabajando a diario unos con otros, pero no nos conocemos en persona. Será bonito poner cara a los números de teléfono y poder crear lazos y fomentar la unión entre los miembros de los distintos países", ha deseado.

GRETA THUNBERG NO PODRÁ ACUDIR AL ENCUENTRO

La reunión, según ha confirmado, no contará con la presencia de Greta Thunberg, la joven adolescente sueca que ha inspirado las movilizaciones contra el cambio climático y el surgimiento del movimiento Fridays For Future. "Ya tenía la agenda programada para esas fechas y no asistirá, pero vamos 450 representantes de 37 países", ha precisado.

El último día, el viernes 9 de agosto, culminarán el encuentro con una gran manifestación en Lausana a la que piden la asistencia y participación de "cuantos más jóvenes europeos mejor".

Finalmente, Alejandro Martínez ha añadido que después del parón del verano, el movimiento volverá a protestar en las calles el viernes 20 de septiembre y durante esa semana, hasta el 27 de septiembre se han organizado actividades, acciones, debates, charlas y jornadas a nivel local y europeo que culminarán el día 27 con una gran manifestación para exigir a los Gobiernos medidas para frenar el cambio climático.