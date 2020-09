Una tesis doctoral investiga el riesgo de mortalidad en pacientes mayores de 65 años tras una cirugía abdominal urgente

Inés Eguaras Córdoba, cirujana gastrointestinal en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), ha investigado en su tesis doctoral qué factores se relacionan con el aumento de mortalidad en pacientes ancianos que precisan una intervención quirúrgica urgente, por un cuadro de patología abdominal aguda.

El estudio ha permitido desarrollar una fórmula matemática para calcular el riesgo de mortalidad. "Esta fórmula es una herramienta objetiva que puede guiarnos en las decisiones profesionales cuando en el Servicio de Urgencias valoramos pacientes mayores con cuadros abdominales graves", destaca la investigadora.

Según ha indicado, esta fórmula "nos puede aportar un dato objetivo, una probabilidad del riesgo de muerte después de una cirugía urgente en este tipo de pacientes".

La tesis doctoral, 'Análisis de la mortalidad y de la evolución del estado funcional en pacientes ancianos operados por patología abdominal urgente, utilizando el CrisTAL (criteria for screening and triaging to appropiate alterantive care) score modificado' ha recibido la calificación de sobresaliente cum laude y ha sido dirigida por Javier Herrera Cabezón, jefe de Unidad de Cirugía hepatobiliar en el CHN, y por Francisco Guillén Grima, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pública de Navarra.

La población anciana (mayor de 65 años) es más vulnerable para afrontar o superar un evento quirúrgico agudo. En el trabajo de investigación realizado por la doctora Eguaras se incluyó a 500 pacientes intervenidos quirúrgicamente en el CHN, a los que se hizo un seguimiento postoperatorio de 6 meses: "Se trataba de ver cómo había ido su recuperación durante esos meses.

Para ello, se valoraron parámetros como el estado nutricional, la fragilidad, la autonomía del paciente, la salud percibida, el reingreso hospitalario, etc., y de esta forma, "al medir cómo evolucionaba su calidad de vida, autonomía, estado nutricional, etc. hemos podido cuantificar cómo impacta la cirugía urgente en estos pacientes", explica la investigadora.

Entre las conclusiones alcanzadas, la tesis incide en que "resulta necesario analizar, calcular y estandarizar las actuaciones quirúrgicas también en los pacientes ancianos en la atención urgente y utilizar sistemas de valoración del riesgo como el que hemos desarrollado en este estudio".

Asimismo, han constatado que la recuperación en los pacientes ancianos tras esta cirugía requiere de hasta seis meses para conseguir una recuperación del estado basal prequirúrgico. "Sí hemos visto también un pequeño empeoramiento en la calidad de vida, sin repercusión en otros aspectos como la autonomía o estado nutricional del paciente", detalla.

En opinión de Inés Eguaras, este trabajo "supone el comienzo de un amplio campo de investigación novedoso y supone un impulso para aumentar los conocimientos sobre el paciente anciano".

Además, apunta, en el futuro se prevé realizar trabajos de investigación en pacientes ancianos en el ámbito del cáncer colorrectal y la cirugía de urgencias, "que nos ayuden a medir los resultados en este grupo específico de pacientes".

Inés Eguaras Córdoba es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra (2008-2014) y en 2017 se incorporó al programa de doctorado en la Universidad Pública de Navarra, donde ha obtenido ahora el título de Doctora en Ciencias de la Salud, ha explicado la UPNA en una nota.

Desde 2015 trabaja como cirujana en el Complejo Hospitalario de Navarra. Autora de diversas publicaciones científicas, ha participado en una docena de congresos nacionales e internacionales y ha realizado estancias de investigación en el hospital CHU de Bordeaux, una en la unidad de cirugía colorrectal y otra en la de cirugía esofagogástrica.