Da una segunda vida a los regalos no deseados

MADRID, 8 (CHANCE)

Incluso con la mejor de las intenciones, es posible recibir un regalo que no es del todo adecuado para nosotros por diversas razones, como que nos regalen dos veces un mismo artículo, que recibamos una talla equivocada o que tengamos poco espacio en casa para guardarlo. Pero la buena noticia es que hay una solución para estos regalos. En lugar de esconderlos en el fondo del armario, desde Vinted animamos a todos los que reciban un regalo que no necesiten, que no les guste o que no les sirva, a que lo vuelvan a regalar o revender a otra persona que lo encuentre especial, en lugar de tirarlo.

Repensemos la reventa y el re-regalo. Vender o comprar en una plataforma como Vinted es la forma perfecta de hacerlo, dando a los regalos no deseados un nuevo hogar, mientras se regala de forma más responsable. Tu regalo personal fallido puede ser el tesoro de otra persona, alguien que realmente lo quiera y lo use. Además, hay una ventaja para el medio ambiente, ya que habrá un artículo menos que comprar de nuevo.

Los objetos no deseados corren el riesgo de ser desechados o simplemente guardados en el armario para que cojan polvo. En cualquier caso, se desperdician porque no se utilizan. Por eso, algunas formas de evitarlo son la donación a organizaciones benéficas, la reventa o hacer un nuevo regalo, para que el artículo siga en circulación. Y si vendes tus regalos no deseados, puedes incluso considerar la posibilidad de donar parte de los beneficios a la beneficencia.

Aunque en los últimos años no hemos notado un aumento especial de anuncios después de las Navidades en Vinted, sí vemos un aumento significativo a nivel global en todas nuestras plataformas en el número de accesorios tecnológicos que se ponen en venta, así como un ligero aumento en otras categorías como los bolsos de mujer o la categoría de hombre. Sin embargo, puede haber varias razones y factores para ello, no necesariamente relacionados con la reventa de regalos.

En cualquier caso, los regalos no deseados son inevitables, así que cuando pienses en regalar o recibir para cualquier ocasión en el futuro, considera la posibilidad de hacer una lista de deseos propia, o pedírsela a otras personas, de esa manera podrás ayudar a garantizar que los regalos sean realmente deseados y no se desperdicien.

Además, si acabas vendiendo tus regalos en plataformas de segunda mano, ¿por qué no te planteas comprar también tu próximo regalo de segunda mano? Así comprarás de forma aún más responsable.