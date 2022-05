Una reputada epidemióloga advierte sobre la transmisión de la viruela del mono: "Como ocurría con el covid"

La catedrática de Epidemiología de la Universidad Europea de Valencia, Patricia Guillem, ha descartado que el brote epidémico de la viruela del mono llegue a una transmisión comunitaria, ya que para contagiar esta enfermedad sería necesario un contacto estrecho que se tendría que vehiculizar por líquidos "desde la sangre a fluidos sexuales".

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press Televisión esta experta que también considera que el actual brote se podría llegar a controlar "perfectamente" con las herramientas de vigilancia epidemiológica disponibles sin llegar a "generar una alarma social pero manteniendo la precaución".

"Vivimos en una sociedad global donde viajamos a países donde tienen sus propias enfermedades endémicas que pueden llegar a saltar la barrera de la cadena de transmisión", ha asegurado Guillem quien ha recordado que en este caso se podría tratar de una enfermedad que probablemente haya sido "importada" de países africanos.

En este sentido, ha recalcado que este brote epidémico, presente en varios países de la Unión Europea, se encuentra en una "fase de contención" en la que se identifican unos casos que pasas de ser sospechosos a ser a casos confirmados.

Respecto a que sea una enfermedad más benigna, Guillem ha indicado que de los casos con la viruela del mono se tendrán que secuencializar el ADN para saber si se trata de la variante occidental o de la variante central y observar su evolución.

Con los casos que se han confirmado por el momento, cree que se estaría desarrollando la variante occidental porque es la que presenta unas complicaciones más leves entre los pacientes.

TRANSMISIÓN ENTRE CONTACTOS ESTRECHOS

Esta experta ha insistido en que en la transmisión de esta enfermedad se necesitaría un contacto estrecho para vehiculizar el contagio a través de líquidos que podrían ser desde la sangre a fluidos sexuales, o incluso los propios fluidos exudados de las lesiones que produce la enfermedad en la piel de las personas que están infectadas.

"La principal vía de transmisión sería a través de los líquidos, aunque también se está estudiando la transmisión a través de pequeñas gotículas, como ocurría con el coronavirus, pero con la diferencia de que el covid era mucho más transmisible respecto a la viruela del mono en la que se requeriría un mayor tiempo de exposición y mayor volumen de las gotículas.

Por el momento, la investigación se ha perfilado la vía sexual, pero considera que para tener unos resultados más acertados habría que analizar el origen de las prácticas sexuales para reconocer los agentes que favorecen la transmisión de la carga viral.

Aun así, ha mostrado su postura de "no generalizar" un patrón de posibles casos ya que ha señalado que no todos los casos confirmados de viruela del mono responden a una orientación sexual concreta, por lo que ha apostado por "no discrepar" entre orientaciones sexuales.

VACUNA DE LA VIRUELA DEL MONO

Respecto a la posible compra de vacunas para la viruela del mono por parte de las autoridades sanitarias, esta experta ha explicado que podría ser una "garantía extra de protección" pero que estaría reservada "a las personas convivientes de los casos de personas que tengan la enfermedad, no sería para aplicar sistemáticamente a la población sino solo a los contacto estrechos".

Asimismo, Guillem ha confirmado que las personas que fueron vacunadas de la viruela podrían tener cierto grado de protección, aunque ha resaltado que la inmunidad "no dura exactamente igual en todas las personas".

Esta vacuna antes estaba permitida y también se pautaba de forma habitual, pero ha detallado que, al haber sido una vacuna que solo se administró una vez en la vida, podría haberse reducido la carga protectora, aunque otras personas podrían mantener la inmunidad a lo largo de su vida.