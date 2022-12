Una profesora se hace viral por el mensaje que manda a sus alumnos en plenos exámenes: "No puede ser verdad"

Twitter se ha convertido en una red social que se caracteriza por la libertad de expresión. Es por ello por lo que muchas personas aprovechan para dar su opinión o compartir algunas anécdotas con el resto de usuarios. En esta ocasión, una joven ha publicado lo que le ha pasado en clase. Concretamente, su profesora les hizo una broma que no ha tardado en hacerse viral.

Según ha publicado la tuitera, una de sus profesoras le tomó el pelo tanto a ella como al resto de sus compañeras al engañarles con que había publicado las preguntas de un examen sobre muchos de los temas que son evaluados en Selectividad, siendo este uno de los cursos más intensos y complicados que sufre el alumnado.

Todavía quedan muchos meses para que llegue Selectividad, además de que estas pruebas de acceso duran menos de una semana. No obstante, se preparan durante todo el último curso del instituto. Para ello, los profesores les examinan de forma similar y con ejercicios parecidos a los que podrán encontrarse en junio para que vayan practicando y no se asusten cuando llegue el momento. Además, el curso va mucho más rápido para poder dar todo el temario antes del mes de junio. Es por esto por lo que se van acumulando temas, trabajos y exámenes en pocos días. Siendo este el motivo por el que los alumnos cuentan con poco tiempo y no les resulta tan fácil prepararse los exámenes con mucha antelación.

no puede ser verdad mi profesora de historia estoy llorando pic.twitter.com/0BWmPGPDFw — una acuariana con sueño (@sylviaobregonn_) November 28, 2022





"Oculto a los estudiantes"



Para intentar calmar el ambiente, esta profesora gastó una broma a sus alumnos que no tardó en hacerse viral, hasta alcanzar más de 19.000 'me gusta' y más de 1.800 Retweets. Tal y como se puede ver en la publicación, la docente utilizó el aula virtual, la plataforma en la que suben todas las tareas, material, apuntes y comunicados, para hacer una broma a sus alumnos.

Entre todos los documentos se podía ver uno que decía lo siguiente: "[Oculto a los estudiantes] - Examen bloques 5 y 8. Para imprimir lunes 12/12]". A leer esto, todos pensaron que la profesora se había equivocado y habría publicado por error el examen que tendrían en unas semanas.

No obstante, al hacer clic para abrir el archivo, solo se descarga una página en blanco con un llamativo mensaje para los alumnos. "Jajaja, os lo creísteis, ¡venga a estudiar XD", se puede leer. Es por esto por lo que los adolescentes pensaban que iban a poder estudiar menos para la prueba, pero solo se trataba de una broma.