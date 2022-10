Una pareja de Valladolid pierde un objeto de gran valor sentimental y se hace viral su petición: "Ayuda"

Un matrimonio es un evento que marca la vida de cualquier persona. En el mismo, suelen haber objetos que tienen un gran valor sentimental para la pareja: los anillos. Representan ese amor y compromiso de por vida. De un amor incondicional. Una pareja de Valladolid va a casarse este viernes pero, por el momento, no cuentan con esos anillos. ¿Sabías por qué? Porque los han perdido. No sabemos si en un paseo, o en un despiste, pero no los tienen.

La Policía de la ciudad se ha hecho eco a través de Twitter para ver si pueden localizarlos. "Nos piden ayuda para recuperar una bolsa como ésta que extraviaron en #DuqueDeLaVictoria (ubicada en pleno centro de Valladolid) anoche, con objetos personales de gran valor sentimental para una boda, incluidas las alianzas. La boda se celebrará mañana y urge encontrarlo. Si lo localizas ponte en contacto con nosotros". Junto a estas palabras, se adjuntaba la fotografía de la bolsa en la que se encontraban esos anillos con los que iban a formalizar su amor este viernes. El tuit ya se ha hecho viral y suma más de 270 retweets, 140 'likes' y más de 5 tweets citados.

Muchos tuiteros respondían a esta instantánea con las siguientes palabras: "espero que lo puedan recuperar", "desearles suerte", o "menudo disgusto, ojalá aparezca". Un modo de transmitirles todo al ánimo y apoyo en un susto así.





Otro usuario sugería que, quizás, deberían probar a contactar con la tienda "quizás sea el sitio donde primero pregunte. Si las alianzas tienen nombres y demás ellos tendrán datos".

Inmediatamente después, otro tuitero aclaraba: "La tienda Sanclemente, que aparece en la bolsa, está en Zaragoza y es de trajes. Desconocemos aún de qué tienda son las alianzas". Por el momento, desconocemos si estos novios han encontrado las alianzas. Pero la petición ya se ha hecho viral y habrá que esperar para saber si, en las próximas horas, ubicarán los anillos para celebrar el día más importante de sus vidas.

La verdadera razón por la que los anillos de boda se ponen en el dedo anular

El sacerdote Patxi Broncalo relató en Twitter el motivo por el cual se coloca formalmente en ese preciso dedo: “¡Porque es el dedo débil! Ni siquiera puede levantarse solo. De hecho “anular” tiene que ver etimológicamente con “anulado”. Los anillos de Matrimonio se ponen en ese dedo para que no se les olvide a los esposos que es en la debilidad donde más necesitan amarse. Ahí es donde todos necesitamos que nos quieran”.





Broncalo explica que “quien nos quiera poco nos querrá solo por lo positivo: por ser fuertes, simpáticos y generosos. ¿Pero… quién nos quiere por nuestras miserias, por nuestras debilidades, por nuestros defectos? Solo quien nos quiera de verdad”.

El matrimonio es, explica, “para toda la vida, por eso es muy serio. Quererse toda la vida requiere aprender a amar al otro en la debilidad. ¿Recordáis las palabras que pronuncian los novios delante del cura en el momento en que se convierten en esposos? “Yo, N, te recibo a ti, N, como esposo/a y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida”