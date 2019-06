Una pareja de influencers pide donaciones a sus seguidores para hacer un viaje

Una pareja de influencers alemanes (@another_beautiful_day_official) lleva publicando fotos de sus lujosos viajes en Bali, París, Nepal y Copenhague, entre otros sitios, en los últimos meses. Sin embargo para su siguiente viaje han decido crear un GoFundMe para que sus seguidores les donen dinero para poder ir en tándem desde Alemania hasta África. Lo que ha provocado un aluvión de críticas en su perfil de Instagram.

“El dinero recaudado serán para la bicicleta y piezas, comida y acomodamiento (cuando sea necesario), internet y tarjetas SIM en cada país para manteneros actualizados, seguro médico y emergencias” pone la pareja en el mensaje que acompaña a la página de recaudación de fondos. El mismo mensaje acompaña a la publicación de Instagram, que cuenta con más de 1.400 respuestas, de las que la mayoría son críticas y les instan a “buscar un trabajo”.

Pero la polémica no acabó ahí, la pareja respondió a un comentario diciendo que “en este momento, mi madre está prestándonos dinero, ella tiene dos trabajos y no tiene mucho; no la pedimos dinero pero le encanta poder ayudar”. Tras este mensaje las críticas siguieron y enfatizaron el hecho de que la madre de Catalin tuviese que prestarles dinero.

Unos días después la pareja publicó otra foto en la que decían que “tener tatuajes, una chica guapa y seguidores en Instagram nos abre puertas, es verdad […] Ahora mismo no tenemos mucho, estamos aceptando dinero de mi madre y también donaciones pero no lo escondemos. Esta situación nos está enseñando mucho”.

Tras 9 días, 13 personas han donado, en total, 237 euros de los 10.000 que tienen como objetivo.