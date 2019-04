Una pareja gana un millón tras encontrar un boleto de lotería olvidado en un libro durante un año

Los premios de la lotería tienen una caducidad, que difiere según el sorteo. Así que cuando juegas a cualquier lotería o apuesta si no quieres quedarte con el premio tienes que comprobrarlo sin demorarte.



Y eso es lo que no hicieron Nicole y Roger. Viven en Quebec, en Canadá. El año pasado, el día de San Valentín compraron un boleto de lotería para un sorteo que se iba a celebrar el 5 de abril. Lo compraron y le perdieron la pista. Hace una semana, el Nieto de Nicole le pidió ayuda. Tenía que hacer un trabajo sobre Japón y la abuela se acordó que tenía un libro sobre el país asiático. Cuando comenzó la consulta, cayó un papel al suelo y en ese momento se dio cuenta de que era un boleto de lotería. Lo comprobó y vio que había resultado premiado. Y no con una cantidad insignificante. Todo lo contrario. Tenían 750.000 dólares. Enseguida pensó que igual el premio estaba cadudado porque había pasado ya un año. Pero, no. Seguía siendo válido pero sólo por unos días. Así que este matrimonio de canadienses tienen ya en su cuenta 750.000 dólares.

La alegría de Roger y de Nicole fue desbordante, aunque la abuela tendrá que darle un pellizco al nieto. Porque si no es por él, si no llega pedirle ayuda para ese trabajo sobre Japón, igual nunca hubieran buscado en ese libro. Una casualidad en el último minuto.