Una paciente con cáncer gástrico denuncia la exclusión social y la falta de apoyo recibido por la Administración

La presidenta de la Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados (ACCGG), Pilar Ruiz Aguilar, ha denunciado la exclusión social y la falta de apoyo recibido por la Administración a la que se ha visto expuesta durante su enfermedad.

"Después de haber vivido este proceso oncológico te encuentras con todos los obstáculos que te pone la Administración así como con las palabras en saco roto que los políticos te dicen cuando pides ayuda tras haber creado una asociación por haberte sentido sola, desamparada, desinformada y sin soluciones a los problemas físicos y económicos que el cáncer conlleva", ha remarcado Ruiz.

Asimismo, ha recordado la inexistencia de baremos para evaluar una situación de incapacidad, siendo reconocida o denegada dependiendo del personal que valore al enfermo, y ha expuesto los "grandes problemas en la calidad de vida que vienen ligados a este tipo de cáncer y el desconocimiento por parte del personal sanitario de las secuelas posteriores a la extirpación del estómago.

"Cuando te extirpan el estómago te dicen que tu vida no va a cambiar, que las secuelas son mínimas y llevarás una vida normal. Si una vida normal es tener taquicardias, cólicos, diarreas, hipotensión, mareos, irritabilidad, desnutrición, no poder salir a la calle en cualquier momento, sentirse cansado o tener ansiedad. Tomarse 20 pastillas al día más otro tipo de medicación, pasarte días sin dormir por no soportarlo, estar constantemente perdiendo peso. No sé si los médicos y yo tenemos el mismo concepto de una vida normal", ha explicado.

Ruiz ha querido con esta presentación actuar como altavoz de los pacientes con cáncer gástrico que se encuentran en su misma situación y alertar de las dificultades a las que se enfrentan en su día a día. "En esta historia hay muchas Pilar, tanto hombres como mujeres. Voy a demostrar la realidad de nuestra vida para ver si por fin alguien intenta hacer algo por nosotros, los pacientes con cáncer gástrico", ha resaltado.

De hecho, la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, Begoña Barragán, ha asegurado que esta situación es una realidad que ven "muy a menudo", y ha aludido al 'Informe sobre el cáncer en España', en el que se puso de manifiesto que un 96 por ciento de los pacientes había tenido problemas para conciliar su proceso oncológico con su vida profesional y laboral.

Finalmente, el psicooncólogo de GEPAC, Miguel Rojas, ha recordado que, una vez terminados los tratamientos, en "muchas ocasiones" los pacientes se encuentran frente a dificultades que disminuyen su calidad de vida y les producen frustración al no poder realizar ciertas actividades básicas de su día a día como mantener, por ejemplo, la concentración o las funciones ejecutivas que son indispensables para el área laboral.