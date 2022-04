Una nueva técnica para las personas que padecen insomnio: La regla de los 15 minutos puede ayudarles a dormir

Tras haber estado todo el día bajo el estrés del trabajo y del resto de nuestras obligaciones, llega la noche y el momento de descansar. Sin embargo, muchas personas sufren incluso en este momento, el que debería ser relajante para todos. Pero el estar dando vueltas a la cabeza con todas nuestras preocupaciones, puede causar que no logremos quedarnos dormidos. Este problema lo sufren miles de personas que padecen insomnio. Como consecuencia, al día siguiente estaremos más cansados y alterados, puesto que el sueño es importante para mantener una salud mental equilibrada. Para aquellos que se tiran horas dando vueltas en la cama sin lograr descansar, los expertos recomiendan que utilicen la "regla de los 15 minutos".

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, el Departamento de Neurociencias Clínicas de Nuffield y el Instituto de Neurociencia Circadiana y del Sueño ha publicado un estudio en el que explican la "regla del cuarto de hora" para lograr dormir y no tener insomnio. Esta regla "instruye a la persona con insomnio a levantarse de la cama después de 15 minutos de vigilia y volver a la cama solo cuando el sueño se sienta inminente. Investigaciones recientes han identificado que el sueño puede mejorar significativamente usando esta sencilla intervención", explican los autores del análisis.

Los resultados indican que puede ser un tratamiento efectivo

Además, resaltan que al tener problemas para conciliar el sueño, asociamos la cama como un lugar en el que estamos ansiosos, dando vueltas sin lograr dormir y eso nos frustra. Por eso, para evitar esta asociación negativa, lo mejor que podemos hacer es levantarnos de la cama. Los expertos sugieren que si no notamos que estamos dormidos a los 15 minutos de habernos tumbado en la cama, debemos levantarnos e ir a otra habitación, utilizar alguna técnica de relajación hasta que sintamos que el sueño llega a nosotros. En ese momento, estamos listos para volver a la cama y dormir placenteramente.

Pero no solo esto es importante, sino que también hay que evitar estar constantemente pendiente mirando el reloj para saber la hora que es, ya que esto también nos provoca ansiedad porque pensamos que no vamos a dormir las suficientes horas y entramos en un bucle de pensamientos negativos y agobiantes. Por ello, calcular los 15 minutos se hará de forma aproximada, sin el uso de las tecnologías, que hacen que nos excitemos más y perdamos el sueño. En cambio, deberemos hacer actividades relajantes como, leer, meditar, practicar una respiración profunda, etc.

Los datos que obtuvieron los investigadores en su estudio, respaldan que las personas con insomnio parecen capaces de estimar con precisión 15 minutos durante el período perisueño". Así que, los científicos se ven entusiasmados, ya que su trabajo ha proporcionado los datos iniciales para utilizar la regla de los 15 minutos como un tratamiento efectivo, puesto que, aunque la estimación del tiempo establecido no sea exacto, no impedirá que las personas que padecen insomnio puedan aplicar la técnica.