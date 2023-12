Una nueva investigación identifica varias señales de advertencia que podrían predecir la violencia en la pareja

Una nueva investigación ha identificado varias señales de alarma que preceden y predicen la violencia de pareja, según publican su autores en la revista 'Social Psychological and Personality Science'.

La violencia en la pareja está muy extendida y puede tener graves repercusiones en la salud física y psicológica, pero hay escasez de investigaciones sobre predictores fiables del maltrato antes de que se produzca.

"Aunque habrá que seguir investigando para comprender plenamente la relación entre las señales de advertencia y los malos tratos, estas señales de alarma podrían utilizarse en intervenciones para ayudar a las personas a evitar las relaciones abusivas o apoyar a los seres queridos que corren el riesgo de sufrir malos tratos", afirma la autora principal, Nicolyn Charlot, de la Western University (Canadá).

También han demostrado que el número de señales de advertencia que experimenta una persona, y la frecuencia con que las experimenta, predicen el maltrato. En otras palabras, explica la doctora Charlot, experimentar una o dos señales de advertencia de vez en cuando puede no ser preocupante, pero experimentar múltiples señales de advertencia repetidamente podría ser motivo de preocupación.

Los investigadores presentaron a 147 participantes una lista de 200 pensamientos, sentimientos y comportamientos abusivos y no abusivos basada en una revisión de la investigación existente. Los participantes indicaron con qué frecuencia se había producido cada elemento desde que empezaron a salir con su pareja.

En un segundo estudio con 355 participantes, los investigadores identificaron señales de advertencia que predecían prospectivamente la violencia seis meses después.

Llegaron a la conclusión de que, entre las posibles señales de advertencia de maltrato, se encuentran la actitud arrogante o autoritaria de la pareja, la reacción negativa cuando la pareja dice que no a algo que ella quiere, o el hecho de no tener en cuenta el razonamiento o la lógica de la pareja porque no coincide con la propia.

Charlot señala que, aunque en la investigación se demostró que estas señales de advertencia predecían la violencia, esto no significa que todas las personas que las perciban vayan a experimentar violencia o que estos indicadores precedan a toda violencia.

"Aunque esta investigación pretende ayudar a educar a las posibles víctimas de malos tratos y a quienes las rodean, eso no significa en modo alguno que las personas que experimentan violencia sean responsables de sus malos tratos --apunta la doctora Charlot--. Del mismo modo, si una persona advierte señales de alarma en la relación de otra persona, eso no significa que sea responsable de los malos tratos que puedan producirse".

La lista de señales de advertencia no es definitiva y los investigadores han identificado áreas clave para futuros estudios, incluyendo cómo las señales de advertencia pueden diferir en poblaciones marginadas, cómo diferentes señales de advertencia predicen diferentes tipos de violencia y cómo las personas pueden abordar las señales de advertencia si aparecen.

"Esperamos que otros investigadores intenten replicar nuestros resultados en poblaciones diferentes y, con el tiempo, integrar señales de advertencia sólidas en los programas de prevención de la violencia", comenta Charlot.

Los investigadores animan a las personas que estén preocupadas por una relación y busquen apoyo.