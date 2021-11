Una niña recupera la audición tras una operación pionera en Pontevedra

Una niña de 7 años podrá recuperar completamente su audición tras superar con éxito la operación a la que ha sido sometida este martes en Pontevedra, una intervención pionera en España para colocarle un implante activo osteointegrado bilateral.

La operación, realizada por las otorrinos Nieves Rodríguez y Tamara González en el Hospital Provincial de Pontevedra, ha durado cerca de dos horas.

Estos dispositivos constan de dos piezas, un procesador de sonido y un implante piezoeléctrico, "que lo que hace es conducir el sonido de forma natural al oído interno a través del hueso", explica a Efe la doctora Rodríguez, que señala que "todo ha salido perfecto".

"Este implante osteointegrado activo sí se ha hecho en España en adultos pero nunca en niños con hipoacusia bilateral", ha aclarado la otorrino pontevedresa, corrigiendo la incapacidad parcial que tenía la paciente para escuchar sonidos en ambos oídos.

Hasta ahora, la paciente "escuchaba muy poco" a través de unos dispositivos externos que paliaban su atresia, una alteración anatómica del pabellón auditivo.

"No oía porque el sonido no le llega al oído interno porque no tiene pabellón ni conducto auditivo", detalla Nieves Rodríguez, algo que se ha corregido a través de esta intervención y a partir de ahora, "el sonido pasará directamente a través del hueso".

El resultado, además, será la recepción de un sonido más nítido y claro, sin la distorsión o retroalimentación que, en ocasiones, puede estar asociada a los audífonos.

La paciente podrá, por lo tanto, mejorar su calidad de vida de manera exponencial al recuperar toda su audición, ya que "escuchará todo perfectamente", sentencia la facultativa.

La niña, que tiene un trastorno del espectro autista con alteraciones de lenguaje, podrá irse hoy mismo para casa y dentro de unas seis u ocho semanas se le activará el implante, señala la otorrino pontevedresa, tras lo cual podrá volver a oír con total normalidad.