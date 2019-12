Una mujer sobrevive después de seis horas con el corazón parado tras sufrir una hipotermia

Una técnica médica pionera en España ha permitido una de las reanimaciones más largas del mundo. Una mujer con hipotermia a causa de la cual sufrió un paro cardiaco, logró sobrevivir el pasado 3 de noviembre tras estar durante más de seis horas al borde de la muerte. Y lo consiguió sin que hubiese daño cerebral.

Audrey Mash es una profesora de inglés que vive en Barcelona. Junto a su marido, Rohan, también profesor de inglés, decidió hacer una ruta de alta montaña por los Pirineos para celebrar su sexto aniversario de boda. Les gusta la aventura y han estado dos veces en el Himalaya. Partieron del refugio de Coma de Vaca, en Queralbs, en la provincia de Gerona. Su idea era subir al pico de Bastiments, a más de 2.500 metros y volver a dormir al refugio. Al tiempo de salir, en el Valle de Núria, les sorprendió una gran tormenta de nieve que les dejó bloquedados durante tres horas.

No sabían qué hacer. En un momento, la mujer empieza a hacer gestos extraños y ha decir cosas inconexas. Enseguida deja de moverse y queda inconsciente. Dos amigas de esta pareja que habían vuelto al refugio lanzan la voz de alerta y se activa el operativo de rescate. Cuando localizan a la mujer, la joven seguía inconsciente y con una temperatura corporal por debajo de los 20 grados. Los servicios de emergencia le practicaron las primeras maniobras y luego en el hospital Vall de Hebrón se le aplicó la técnica ECMO, para oxigenar los tegidos y recalantar a la paciente. Tuvo el corazón parado durante seis horas, de ahí que estemos ante una intervención pionera.

"Los primeros dos días no sabía lo que estaba pasando. Me desperté en cuidados intensivos. Realmente me siento increíble. Yo sobreviví. Tengo mucha suerte de estar aquí", ha contado Audrey Mash días después del susto. La coordinación entre bomberos, servicios de emergencia y personal del hosptial Vall de Hebrón han permitido a Audrey seguir con vida.