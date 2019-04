Una escocesa es capaz de oler el parkinson incluso antes de ser diagnosticado

Uno de los sentidos a los que menos importancia damos es el olfato. Mucho menos que a la vista o al oído.A veces se agradece, pero otras, sobre todo si tienes cerca un mal olor, preferirías no tenerlo. En este caso hablamos de lo primero. Un muy buen olfato que puede ser empleado con un buen fin.

La protagonista se llama Joy Milne. Vive en Perth, en Escocia y su nariz es un portento. No por grande, que es más o menos normal, sino porque la tiene muy desarrollada. Y atentos a su utilidad. El marido de Joy fue diagnosticado de Parkinson. El principal problema de esta enfermedad neurodegenerativa es que cuando se detecta ya ha causado un daño bastante avanzado al cerebro. ¿Y qué tiene que ver esto con el olor? Pues que esta mujer se percató de que su marido tenía un olor característico que coincidía con el de otras personas que también habían sido diagnoticadas de Parkinson. Pero no se queda ahí. Porque los científicos que han estudiado el caso de Joy Milne han comprobado que esta mujer es capaz de identificar el Parkinson en alguien que todavía no había sido diagnosticado y que no tenía ningún síntoma, pero que con el paso del tiempo dio positivo en la enfermedad.

Esto ha llevado a los investigadores a determinar que hay 10 moléculas características que pueden permitir a los científicos la enfermedad antes de que comiencen los síntomas. Una cuestión, de narices, que puede ser muy beneficiosa para profundizar en la investigación del Parkinson.