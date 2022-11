Una médico salva la vida de una mujer que sufría un infarto gracias a su reloj inteligente

Nada apuntaba a que Blanca Santos, una joven cardióloga residente en el hospital madrileño de La Princesa, iba a tener que atender una emergencia de un infarto mientras disfrutaba tranquilamente con su familia y amigos de las fiestas patronales de Navalacruz, en Ávila. Pero todavía menos se esperaba que iba a tener que hacer el diagnóstico usando un reloj inteligente. Es indudable que las nuevas tecnologías, y más en concreto, los smartwatches, cada vez tienen más aplicaciones en nuestra vida diaria, e incluso como en este caso pueden salvar una vida.

Todo ocurrió a partir de que una amiga de Blanca la llamó por teléfono una noche porque su tía había empezado a notar un dolor fuerte en el pecho y se encontraba bastante mal. La médico se dirigió rápidamente a la casa y en cuanto llegó comprobó que los síntomas eran muy similares a los de un infarto. Inmediatamente llamaron a una ambulancia, pero por desgracia la ley de Murphy hizo de las suyas, y es que el electrocardiógrafo de la ambulancia, que es el dispositivo que mide la actividad eléctrica del corazón y permite hacer un diagnóstico preciso, no funcionaba.

Sin una manera con la que captar la actividad cardiaca de la mujer, a Blanca no le quedó otra que buscar una alternativa rápida. La joven doctora recordó entonces que en una charla del doctor Miguel Ángel Cobos Gil, cardiólogo en Hospital Clínico San Carlos, a la que asistió durante sus estudios de Medicina se mencionó la posibilidad de usar los modelos más recientes de algunos smartwatches, que incluyen un electrocardiógrafo, como dispositivo de diagnóstico. Su reloj precisamente no era de esos últimos modelos, pero por suerte el de un familiar que se encontraba en el pueblo sí.

A pesar de que la aplicación como tal no puede detectar infartos, sí es capaz de notificar si la frecuencia cardiaca está por encima o por debajo de un número determinado de latidos por minuto, lo que puede ayudar considerablemente en realizar un diagnóstico. Una vez que Blanca midió en varios puntos del cuerpo de la mujer y vio a través del reloj inteligente que la gráfica indicaba a que estaba siendo un episodio de infarto, solicitó el traslado de la paciente al hospital de Salamanca. La razón por la que se envió a la mujer a ese hospital y no al de Ávila, más cercano, es porque en dicho centro sí pueden realizar el procedimiento de abrir la arteria afectada, en lugar de administrar medicamentos intravenosos para ello, un proceso no tan efectivo.

Afortunadamente, la tía de su amiga se recuperó y recibió el alta pocos días después, y Blanca pudo comprobar de primera mano como las últimas tecnologías pueden servirle también en cualquier emergencia.