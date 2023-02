Una joven va al Rastro de Valencia y lo que se encuentra en venta le deja muda: "En estado de shock"

Las redes sociales se han convertido en un escaparate que, para muchos, sirve como un instrumento para dar a conocer su opinión sobre ciertos temas o simplemente compartir con sus seguidores anécdotas curiosas, entre otras tantas posibilidades. Algo que también se ha extendido hasta las nuevas plataformas como TikTok, donde muchos usuarios comparten vídeos divertidos sobre lo que les ha ocurrido.

En esta ocasión, ha sido @eva_fm00 la que ha compartido un momento de lo más surrealista que vivió junto a una amiga. En esta ocasión, ambas acudieron al Rastro de Valencia. No obstante, lo que se encontró allí, su amiga le dejó sin palabras. Entre todos los puestos y los objetos a la venta, la joven pudo encontrarse un particular cuadro.

"Hemos venido al Rastro y mi amiga se encuentra un cuadro de su familia", recoge el vídeo. A continuación, se puede apreciar a la joven reírse de forma nerviosa ante la fotografía que tenía delante. "Ella en estado de shock", recoge.

Seguidamente, en el vídeo se aprecia cómo la amiga mantiene una conversación de WhatsApp, con lo que podría ser su grupo de familia, a los que había enviado una fotografía a través del chat. "Te pensabas que te estaba vacilando, pero es verdad", asegura la joven.





Un libro del rastro se hace viral por la nota que escondía entre sus hojas desde 2008

No es la primera vez que los objetos a la venta en este tipo de sitios se hacen virales por su valor o por aquello que contienen. Hace ya unas semanas, la usuaria de Twitter @datenshiburu compartió en la red social la historia que se ha encontrado dentro de otra historia.

La joven se encontraba hojeando un libro cuando, de pronto, se encontró otra hoja que contaba otra historia digna de novela. "Hoy he ido al rastro, de casualidad he abierto un libro por una página aleatoria y me he encontrado con una nota muy especial", adelantaba. Al parecer, había un texto escrito en mayo de 2008, lo que parecía una carta que la mujer se escribió a sí misma.





"Tengo casi 57 años y tengo que reconocer que exista la amistad y el amor, pero no para mí. Desde ahora en adelante trataré de ser feliz con las pequeñas cosas de la vida y sin contar con nadie. Tengo que hacer cosas sola, la primera ir al cine y otras muchas y, cuando las vaya consiguiendo, las apuntaré en esta libreta. Buscar la felicidad en la música, la lectura, los paseos, etc.", dice la nota.