Una joven, obligada a bajarse del avión por su vestimenta "inapropiada"

Muchas de las aerolíneas protegen con mucho recelo su política sobre la vestimenta que los pasajeron deben usar cuando suben a sus aviones. Y ello, muchas veces, origina problema. Es lo que le pasó a una joven que el pasado mes de marzo tenía previsto tomar un vuelo para viajar de Birmingham (Inglaterra) a Canarias. En el momento de embarcar recibió una llamada de atención por parte de la aerolínea, Thomas Cook Airlines.

La turista, de 21 años, asegura que sufrió ataques verbales de un tripulante de cabina porque iba en el avión con ropa de verano. La pasajera ha denunciado en redes sociales que tuvo que ser "escoltada" por cuatro miembros de la tripulación para que se cambiara de vestimenta o se colocara un poco más de ropa. El error, según la aerolínea, es que viajaba con una indumentaria "inapropiada".

Emily O'Connor afirmó sentirse acosada por dicha conducta y cuenta que hasta un pasajero le llamó "patética" y le exigió vestirse de forma más comedida. Un acompañante de Emily se vio obligado a dejarle una cazadora para que no corriera el riesgo de ser desalojada.

El incidente generó tal revuelo en redes sociales que Thomas Cook tuvo que publicar un comunicado oficial pidiendo disculpas a la pasajera. El director de servicios de cabina de la aerolínea habría hablado con la turista "para obtener más información" sobre el incidente. En cambio, Emily O'Connor asegura que tuvo "cuatro empleados" junto a ella esperando que se tapara o se verían "obligados" a sacarla del avión en el aeropuerto de Birmingham.

"Lamentamos haber molestado a la Sra. O’Connor", implora la aerolínea en un comunicado, que detalla: "Está claro que podríamos haber manejado mejor la situación". "Al igual que la mayoría de las aerolíneas, tenemos una política de vestimenta adecuada. Esto se aplica por igual a hombres y mujeres de todas las edades, sin discriminación. Nuestros equipos tienen la difícil tarea de implementar esa política y no siempre lo hacen bien", reconoce la aerolínea.



La política de vestimenta de la aerolínea exige a la tripulación no dejar pasar o desalojar a los clientes que usan "vestimenta inapropiada". Estos no podrán viajar a menos que sea posible "cambiarse de ropa". Del mismo modo, es obligatorio que los pasajeros deban usar "calzado" mientras estén en el avión.



Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY