Una joven con esclerosis múltiple cruza a pie Cataluña para recaudar fondos

Una joven con esclerosis múltiple (EM) y solo un 10 % de visión está recorriendo 725 kilómetros a pie, desde Portbou (Girona) hasta Ulldecona (Tarragona), de punta a punta de Cataluña, para sensibilizar sobre la esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP) y recaudar fondos para su investigación.

Según fuentes de la Fundación Esclerosis Múltiple, el reto deportivo que ha emprendido Neus Benítez, apodado "Un camí x l'EM", consiste en una marcha durante 28 días para la que contará con la ayuda de 16 guías del equipo I-triatletes Solidaris y diversos voluntarios que la acompañarán durante todo el camino.

Pese a la dificultad del desafío, Benítez, de 25 años y diagnosticada de esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR) desde los 15, tiene una gran motivación, y es que su compañera sentimental padece EMPP, la forma más extrema de la enfermedad, que perjudica solo a un 15 % de los afectados.

"Conviviendo con una persona con este tipo de esclerosis me he dado cuenta de que es muy diferente a la mía. Como se trata de una forma minoritaria es olvidada, por eso este año me he propuesto darle visibilidad e intentar poner mi granito de arena para colaborar en la investigación y la rehabilitación, fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con EMPP", ha afirmado Benítez.

No es la primera vez que Benítez se enfrenta a un reto deportivo de esta magnitud, ya que en 2018, junto con su amigo de I-triatletes Xavi Matas, pedaleó 505 kilómetros del Camino de Santiago en tándem, desde Burgos hasta Santiago de Compostela, para recaudar fondos para la esclerosis múltiple infantil.

Los fondos recaudados en "Un camí x l'EM" se destinarán a la Fundación Esclerosis Múltiple y a Esclerosis Múltiple España, cuya misión es promover acciones asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple.