Una investigadora del CSIC echa por tierra las previsiones del Gobierno y cuenta cómo estaremos en mayo

El Gobierno aprierta el acelerador del optimismo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer a bombo y platillo un plan de vacunación en base a los calendarios que ultiman los laboratorios para la llegada de la vacuna que acabe con la pandemia del coronavirus. Sánchez aseguró en su comparecencia que comenzará a vacunarse a la población desde enero, empezando presumiblemente por las personas mayores y los sanitarios.

El presidente ha recordado que la UE ya ha firmado cinco contratos para 1.200 millones de dosis ampliables, de los que a España le van a corresponder el 10% de las dosis por el porcentaje de población. "Nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la UE en tener un plan completo de vacunación frente al Covid-19", anunciaba. Se seguirá un plan único de vacunación a través de los 13.000 centros de salud que existen en España. Un mensaje triunfalista que coincide con el del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aseguró a mediados de mes que en mayo "la mayor parte de la población estará vacunada".

¿Eso quiere decir que en mayo volveremos a la vida normal que teníamos antes de la pandemia? Sonia Zúñiga, viróloga e investigadora del CSIC, se muestra mucho más prudente. En una entrevista en "La Sexta" este domingo, Zúñiga subraya que "no debemos pecar de optimistas" con las posibles vacunas contra la pandemia del coronavirus y recuerda que estas primero tienen que ser aprobadas por las agencias reguladoras.

La investigadora del CSIC no contempla que en mayo volvamos a la normalidad. "Tendremos que seguir con la mascarilla y la distancia social hasta que no haya un porcentaje altísimo vacunado", advierte. Y todo porque todavía es demasiado pronto para saber si la vacuna previene la infección. "Si previene de la enfermedad se descongestionaran los centros de salud y no habrá tantos pacientes graves ni tantas muertos", ha explicado.

Zúñiga sí cree, no obstante, que las noticias sobre las vacunas de Pfizer o Moderna son muy buenas. "Los resultados preliminares son esperanzadores pero hay que esperar a ver los datos", ha indicado.

HERRERA: "¿SE PUEDE OBLIGAR A LA VACUNACIÓN?"

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera también ha sido prudente a la hora de valorar el efecto real de las vacunas y si la población correrá en masa a ponérsela. "Nos va a vacunar el mismo señor cuyo Gobierno nos dijo que las mascarillas no eran necesarias. Así que habrá que ser comprensibles con los que muestren escepticismo con una vacuna que no va a ser obligatoria. ¿Qué pasa si llega enero o febrero y aquí la vacuna se la pone poca gente? ¿Se va a abrir el debate sobre la obligación de vacunar a la población? ¿Se puede obligar a alguien a ponerse una vacuna que ha batido todos los récords de precocidad en las fases de investigación? Ese debate es muy interesante", ha dicho Herrera.

El comunicador recuerda que hay científicos que expresan todavía algunas dudas acerca del mecanismo del coronavirus. "Del RNA mensajero. El que tiene que dar una orden a una célula para que segregue una proteína. Algunos no lo acaban de ver claro. No todas las vacunas son de ese orden, pero las dos primeras sí", ha dicho en referencia a las de Pfizer y Moderna.

Por último, Herrera ha dejado una pregunta en el aire. "Si no se toma la decisión de que sea obligatoria, puede darse el hecho de que a lo mejor sólo se ha vacunado en junio el 20% de la población. Y nos encontraríamos ante un debate científicamente interesante. ¿Qué pasará entonces?", ha concluido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El doctor César Carballo desvela a Iñaki López en 'LaSexta Noche' el dato menos comentado sobre las vacunas