Una experta afirma que ha habido "una gran evolución" en la participación de mujeres en cargos políticos

La periodista Ángela Paloma Martín, experta en liderazgo de las mujeres en política, ha participado este martes en Pamplona en la jornada 'Mujeres políticas, políticas feministas', y ha manifestado que "en términos de representatividad ha habido un cambio significativo en los últimos años". "Tenemos un país extraordinario en términos cuantitativos porque es el cuarto país a nivel internacional donde existe más igualdad", ha dicho.

Según ha comentado en declaraciones a los medios de comunicación antes de tomar parte en la jornada, organizada por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), "en cargos políticos ha habido una grandísima evolución en la representatividad y estamos consiguiendo, poco a poco, alcanzar políticas públicas que influyan en la vida de las personas en su totalidad".

Ha explicado Martín que "hablamos de liderazgo feminista cuando es verdaderamente transformador, cuando no solo abarcamos proteger a las personas por el hecho de ser ciudadanos u hombres, sino la sociedad en su conjunto, cuando hablamos en términos económicos, incluyendo a todas las personas, también a las mujeres". "Es cuando hablamos también de sostenibilidad, de cambio climático, de fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible", ha expuesto.

Ha afirmado que "estamos en un punto muchísimo mejor". "La representatividad en el Congreso ha aumentado, en el Senado también; en Navarra cuando hablamos de alcaldesas también ha aumentado, han pasado de 70 a 95, con lo que la representatividad se ha conseguido", ha dicho, para añadir que "debemos conseguir, en el caso de la municipalidad en Navarra, abarcar todas las políticas públicas o aquellas necesidades que dicen las alcaldesas que tienen". "Hemos dado muchos pasos pero no podemos darlo por hecho, tenemos que protegerlo y seguir avanzando; cada vez que existe una crisis, siempre la primera víctima es la mujer", ha manifestado.

Martín ha comentado que es más difícil para una mujer llegar a puestos de responsabilidad porque "en el marco de los partidos hay menos militantes", por lo que ha apostado por "construir espacios, atractivos y favorables para que la mujer participe". "Hay más hombres en todos los espacios, tenemos que hacer atractivo el sistema y construir una cultura de Estado para que las mujeres puedan participar; mujeres hay, y se trata de ceder el poder, si desde el sistema se cede el poder habrá más mujeres que participen de la vida pública", ha opinado.

La experta ha señalado también que hay que superar obstáculos, por ejemplo, "la vida personal y familiar, muchas mujeres renuncian por su situación personal o por la influencia de su entorno, o que no se sientan capaces". A su juicio, hay que "superar barreras que son estructurales, como los precipicios de cristal o techos de cemento porque si no conoces lo que hay encima, nunca se puede optar".

Sobre la presión del aspecto físico sobre la mujer, ha comentado que "es una de las connotaciones que existen cuando los medios de comunicación tratan el liderazgo de las mujeres en política". "Desde los medios de comunicación tenemos que transformar, me uno a esa red de periodistas que están intentando cambiar esa mirada, esa forma de interpretar la realidad. Es un salto que tenemos que dar; también la sociedad influye a veces de manera negativa cuando describe cómo es una mujer en política", ha dicho.

"BARRERAS AUTOIMPUESTAS"

Por su parte, la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad, ha señalado que "hay barreras que se nos ponen desde fuera, el mundo de la política es un mundo pensado, diseñado y ocupado tradicionalmente por los hombres, con lo que cual no está pensado a priori para las mujeres". "El hecho de no tener, en los inicios, mujeres referentes en política, ahora sí que tenemos bastantes, hacen que las demás tengan un imaginario en el que esté esa posibilidad de ocupar espacios en lo público", ha dicho, para comentar que "son barreras también autoimpuestas por las mujeres en muchos casos".

Abad se ha referido así al "techo de cemento", que "son esas limitaciones de preguntarse si seré capaz, si estaré a la altura de la responsabilidad que me toca, podré compatibilizar mi vida personal con la laboral en ese ámbito tan importante de poder; las mujeres tenemos dificultades para vernos en esas tareas muchas veces".

Según ha dicho, "cualquier iniciativa que fomente la presencia de mujeres en el ámbito político y social son herramientas que nos van a interesar".

En este sentido, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado que "es importante que haya mujeres en política, somos la mitad de la sociedad y tenemos que participar de la mitad del espacio político". "Además, la manera de hacer política de las mujeres es diferente de la que vienen ejerciendo los hombres, quizás es más participativa, más horizontal, más de convencer y menos autoritaria", ha dicho, para insistir en que es importante que "las mujeres estemos en política y en todas las esferas, la industrial, etc...".

Según ha dicho, "en Navarra esta es la cuarta legislatura liderada por una mujer, de tres formaciones políticas diferentes, por lo que Navarra puede sacar pecho de la presencia de mujeres en política, pero no llegamos al 50 por ciento". "Nos queda un gran camino por recorrer", ha expuesto.

Preguntada si en el Parlamento ha visto machismo en estos años, María Chivite ha respondido que "sin duda". "Es machismo totalmente que por ser mujer los hombres nos estén tutorizando; quien lidera el PSN es María Chivite, una mujer a la que nadie le tutela como pretenden hacer vender por parte de la derecha", ha señalado, para comentar que "tienes el cargo y tienes que ejercer ese liderazgo que no siempre en determinados sectores se reconoce".

"Y me ha tocado a mi, a la hora de fichar gente, bien sea para cargo en el Gobierno o para las listas al Parlamento, que mujeres me contesten que no se sienten capaces o que tienen que conciliar con su familia y sinceramente jamás se lo he oído decir a un hombre", ha relatado, para afirmar que "las responsabilidades familiares son compartidas y la corresponsabilidad y la conciliación son temas de los dos, no solo de una parte de la pareja".