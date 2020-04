Una exjefa del hospital de La Paz expone las asignaturas pendientes que deja la crisis del coronavirus

Cuentan con el reconocimiento, agradecimiento y admiración de toda la sociedad española, pero arrastran asignaturas pendientes que les están poniendo a prueba en un momento de desafío como el que plantea la pandemia del coronavirus. Los sanitarios se están dejando la vida para atender el colapso de los hospitales y suplen como pueden unas carencias que hace tiempo que deberían estar resueltas. Rosa A. Lama More, ex Jefe de Unidad de Nutrición infantil y enfermedades metabólicas del Hospital Infantil Universitario La Paz de Madrid, dibuja el panorama actual del sector y pide que no vuelva a quedar en el olvido cuando venzamos al virus.

Cuando pase todo… ¿dejaremos a los médicos como estaban?

Desde la década de los 80, se inicia el deterioro en el funcionamiento de los hospitales públicos. Hasta entonces, desde el punto de vista profesional, los hospitales eran dirigidos con criterios médicos. El Jefe de Departamento era el que dirigía la organización y funcionamiento de nuestro trabajo médico. Lo hacía asesorado por las distintas comisiones que representaban las diferentes áreas de funcionamiento (comisión de docencia, de mortalidad, de farmacia, etc). La Enfermería, que era y es un pilar importante en la actividad y asistencia clínica, tenía una Jefa de Enfermería que trabajaba junto con el jefe de departamento, ya que la actividad médica y la de enfermería no deben funcionar por separado, son actividades complementarias en la asistencia clínica (actualmente no se mantiene esta estructura, pero ese es otro tema). Había un Gerente Médico que era Médico preparado para la Gestión, su actividad lógicamente tenía siempre que estar consensuada con el Jefe de departamento. El jefe de departamento era un médico de asistencia y, respetado por los profesionales, tenía el suficiente peso específico para no seguir el dictamen de los políticos.

A partir de los 80, desaparecen los jefes de departamento y los médicos gestores se hacen cargo de todo el funcionamiento profesional de los hospitales, desaparece el criterio médico y entran los criterios políticos. Según quién gobierne, así son estos Directores Gerentes. Algunos llegan a hospitales importantes desde un trabajo administrativo en un ministerio, no suelen tener formación clínica. El director médico es una figura decorativa que no tiene ningún peso ni en las decisiones ni en el funcionamiento del hospital.

Se retiran poco a poco los concursos, los contratos temporales de 3-6 ó 12 meses se prolongan durante años, en una época (2005-2008) se contrataban por días de guardia. Un puesto determinado lo ocupa el que pueda aguantar en esta situación y en ocasiones con un contrato de guardias hace una labor asistencial con jornada laboral igual que los médicos de plantilla porque son necesarios en el funcionamiento de los servicios. En ocasiones, a pesar de su preparación, se van a Hospitales de menos especialidad si tienen un trabajo seguro y se pierde una formación específica.

La máxima autoridad clínica es el Jefe de Servicio, que puede ser cesado y apartado de la jefatura, si no sigue la pauta marcada por el director gerente o si protesta mucho por las deficiencias para la cobertura de la actividad asistencial.

En 2013 en Madrid, se jubiló a 850 profesionales (médicos y enfermeras) de 65 años de modo abrupto en el puente del 1 de mayo. Los médicos se enteraron por un telegrama que llegó el 31 por la tarde, entrañó un maltrato personal a profesionales de mas de 40 años de servicio, era la generación que había iniciado y desarrollado las especialidades en muchos hospitales.

Estos profesionales no han sido sustituidos a pesar de que la cobertura ha aumentado, por lo que la falta de personal pesa en el funcionamiento de los servicios. Las listas de espera son muy prolongadas, lo que resulta en empeoramiento del trabajo de los profesionales y mala calidad asistencial para el usuario.

Por tanto, los problemas a resolver son:

- Dirección del hospital con criterios políticos- economicistas

- Jefes de Servicio obligadamente dóciles al mandato político, supeditan el funcionamiento clínico a los criterios políticos

- Las promociones internas, aunque sean por concurso de méritos, son “nombramientos de confianza”; es decir, que el gerente los destituye en cuanto no sigan su criterio

- Falta de personal

- Falta de concursos: hay médicos con 18 años de contratos temporales.

Esta era la situación en la que estaban los médicos de hospital cuando vino la epidemia y, a pesar de su situación, han respondido como debían. Lo están dando todo porque lo llevan en su formación y en su condición de médicos, esta es una profesión de servicio.

Pero cuando acabe todo esto, esta sociedad tiene que devolverles los hospitales. Que los criterios economicistas estén detrás del criterio médico y mejorar sus condiciones de trabajo, lo que al final redundará en una mejor asistencia, sin listas de espera. Concursos frecuentes para evitar que un médico esté durante años con interinidades o contratos temporales.

Esta es la situación del médico de hospital. Por otro lado, está el médico de atención primaria, que también tiene lo suyo. Pero hay otro profesional importante, que es la enfermería, que creo que está más maltratado que los médicos, lo que ya es decir. Pero esto lo contaría mejor que yo un profesional de enfermería

Rosa A. Lama More

Ex Jefe de Unidad de Nutrición infantil y enfermedades metabólicas

Hospital Infantil Universitario La Paz

