Una espectacular Mar Flores confiesa qué planes tiene este verano

MADRID, 30 (CHANCE)

Mar Flores ha recibido el Premio Latino por su importante labor solidaria e, impresionante con un elegantísimo vestido verde agua con el que presumió de su espectacular figura, nos atendió con la mejor de sus sonrisas. A sus 52 años recién cumplidos, la modelo atraviesa por uno de sus mejores momentos a todos los niveles y, muy enamorada de Elías Sacal, disfruta de la nueva oportunidad en su relación que se dieron hace unos meses. Sin embargo, intentando mantener su vida sentimental en un discreto segundo plano, ha preferido no desvelar si tiene planes con su pareja para este verano.

- CHANCE: Orgullosa de estar aquí.

- MAR: Sí, contenta, siempre es agradable que te den un premio, que te reconozcan, a veces el trabajo solidario no hay que contarlo y cuando alguien se entera y lo cuenta, hace ilusión.

- CH: Para todos es un orgullo recibir los premios, pero en este momento tan delicado, enorgullece mucho más.

- MAR: La verdad es que la situación de la pandemia es algo extraordinario, gracias que han podido continuar con el desarrollo de estos premios, pero como te decía, yo ya recibí mi premio solidario en 2011 en Naciones Unidas pero donde me hacía ilusión era recibir un reconocimiento en España, mi país, estoy orgullosa de lucir España y apoyar las causas españolas, eso es lo que me hace ilusión.

- CH: Acabas de cumplir 52 años y estás estupenda.

- MAR: Sí, acabo de cumplir.

- CH: ¿En qué momento te encuentras?

- MAR: Bien, muy feliz y con ganas de que llegue el verano y disfrutemos todos juntos en familia.

- CH: ¿Cómo vas a descansar este verano?

- MAR: Como todo el mundo, un poco de playa, sol y muchos amigos.

- CH: Como te cuidas la piel ahora con el sol.

- MAR: Mucha hidratación, protección solar y preparar la piel para protegerla.

- CH: Algún regalo especial por tu cumpleaños, cuál ha sido el que más te ha gustado.

- MAR: Súper regalazo de mis hijos que no me esperaba que fueran tan detallistas, unos mariachis me despertaron cantando, ese es el regalo que más ilusión me hizo.

