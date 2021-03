Una diputada de Vox afirma que "a ninguna mujer se la agrede por ser mujer" y el PP la acusa de "negacionismo"

La diputada de Vox Carla Toscano ha afirmado este viernes en una Comisión sobre violencia de género en el Congreso de los Diputados que "a ninguna mujer se la agrede por ser mujer" y ha defendido que el "piropo" o la "chavacanería no es delito", y la diputada del PP María Jesús Moro la ha acusado de "negacionismo".

"Es imposible demostrar machismo porque a ninguna mujer se la agrede por el hecho de ser mujer, a las mujeres, hombres y niños se nos agrede por otras razones pero no por el hecho de ser mujer", ha declarado Toscano durante su intervención en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso de los Diputados.

Para la diputada de Vox, "la mujer no es mejor ni especial" y, por ello, a su juicio, no merece "una protección más amplia que los menores, hombres u homosexuales".

Además, considera que se está "frivolizando" con la palabra 'violencia' y ha puntualizado que el "piropo" puede ser "chavacano" pero "no es delito".

"Hay que distinguir entre violencia y conflicto, entre violencia e insultos. Hay gente que me dice: 'Me han dicho un piropo que era una ordinariez'. Eso no es violencia, ser chavacano no es un delito, vamos a centrarnos en la violencia de verdad, si se considera esas cosas tan pequeñas, se quita gravedad a las agresiones. Vamos a separar violencia de idioteces", ha reclamado Toscano.

A continuación, la diputada del PP María Jesús Moro ha expresado su "estremecimiento" por las declaraciones de la diputada de Vox a la que ha acusado de "negacionismo". "Oigo cosas que me estremecen, no podemos negar los hechos y los datos. Nosotros no estamos en ese negacionismo", ha asegurado la diputada 'popular'.

También la diputada del PSOE en su turno de intervención ha subrayado la importancia de "desenmascarar las falacias" que niegan la violencia de género y ha insistido en que "una de cada dos mujeres" la han sufrido.

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, se ha referido al asunto de los piropos y aunque ha afirmado que "no es delito", ha precisado que sí es "un acto de machismo" porque "invade el espacio, la intimidad de las mujeres" y además ha puesto en evidencia que estos comentarios nunca se dirigen a ensalzar la inteligencia o bondad de la mujer sino a su físico, "cosificándolas".