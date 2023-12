Una delegación de eurodiputados, ninguno socialista, analiza desde el lunes la inmersión lingüística en Cataluña

La socialista Cristina Maestre se desliga de la delegación porque consdieran la misión "una farsa" de la que no quieren forman parte

Una delegación de 12 eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo hará una visita de información a Cataluña del lunes 18 de diciembre al miércoles 20 para analizar el modelo de inmersión lingüística. En la delegación no habrá ningún europarlamentario socialista, según ha avanzando la europarlamentaria Cristina Maestre, que considera la misión una "farsa" de la que no quieren formar parte.

Durante la visita, se reunirán con peticionarios, representantes de familias y profesores, asociaciones, sociedad civil, miembros de la judicatura y autoridades, y también visitarán dos centros educativos de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona).

Esta visita de información se organiza para dar seguimiento a las diferentes peticiones recibidas y debatidas por la comisión parlamentaria sobre la inmersión lingüística en Cataluña, como la petición 0858/2017 de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) sobre el impacto de la inmersión en catalán en la escuela para las familias recién llegadas a Cataluña.

También hay dos peticiones particulares, la 0650/2022 sobre las medidas cautelares judiciales relativas a la educación en castellano en Cataluñ, y la 0826/2022 sobre el "supuesto incumplimiento de la administración catalana de permitir la educación en castellano en las escuelas".

Los miembros oficiales de la delegación son Yana Toom (Renew Europe, Estonia) que es la presidenta de la delegación; Peter Jahr (PPE, Alemania); Jaroslaw Duda (PPE, Polonia); Kosma Zlotowski (ECR, Polonia); Virginie Joron (ID, Francia) y Maria Angela Danzi (NI, Italia).

Además, la presidenta de la comisión de Peticiones y europarlamentaria del PP, Dolors Montserrat, acompañará a la delegación, junto a otros europarlamentarios españoles como Rosa Estaràs (PP), Maite Pagazaurtundúa (Renew Europe), Diana Riba (Verds/ALE) y Jorge Buxadé (ECR).

Finalmente, ningún eurodiputado socialista formará parte de esta delegación, donde en principio estaba previsto que acudiera Cristina Maestre en calidad de acompañante. "La agenda está tan politizada, y tan hecha a medida para la estrategia de desprestigio de las tres derechas, que ningún eurodiputado socialista de ningún país ha estado dispuesto a participar en este sainete", ha señalado Maestre en un comunciado.

La europarlamentaria asegura que los socialistas propusieron que la visita tuviera en cuenta toda la diversidad de centros educativos, así como la sociedad civil y agentes sociales pero que "las derechas se han negado y han optado por una agenda absolutamente sesgada".

Por otro lado, lamenta que la cuestión de la diversidad lingüística se ha debatido ya hasta en cuatro ocasiones en la Comisión de Peticiones, y como consecuencia, "otras peticiones ciudadanas no podrán ser atendidas por este abuso en la gestión de la agenda". "Como hemos denunciado en multitud de ocasiones, Montserrat (presidenta de la Comisión de Peticiones) no ha dudado en forzar los procedimientos y llevar a esta cámara una y otra vez cuestiones que la propia Comisión Europea ha reiterado que no son competencia de la UE", ha añadido.

VISITA

La visita de información comenzará el lunes a las 16 horas con reuniones con los tres peticionarios, representantes de familias y profesores en la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona.

El martes por la mañana la delegación se reunirá con miembros de la judicatura y visitará 2 centros educativos: uno con "plena inmersión lingüística" y otro en el que se aplica el 25% de clases en castellano a uno de los grupos de la escuela.

Por la tarde, los eurodiputados se reunirán con asociaciones, sociedad civil y con representantes de las autoridades catalanas.

SIMÓ

La consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, calificó este miércoles en el Parlament de "demencial" la misión de europarlamentarios, aunque ha asegurado que se reunirá con ellos.

Simó criticó que se hable de la misión como si "fuera a hacer las Américas para ver la maldita inmersión" y aseguró que intentaron trasladarles una lista de escuelas donde se aplica la inmersión.

Además, lamentó que los eurodiputados visitarán un centro de educación especial y un instituto: "Yo no sé qué inmersión lingüística quieren ver en un centro de educación especial y en un instituto de secundaria".

Por su parte, el presidente de Plataforma por la Lengua, Òscar Escuder, ha envíado una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para denunciar el "derroche de fondos públicos" que supone misión de los eurodiputado, dado el "sesgo político" de los encuentros y que la Comisión Europea ya ha expresado reiteradamente que no puede intervenir.