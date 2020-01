Una conocida 'influencer' fallece al precipitarse por un acantilado en Australia cuando se hacía un 'selfie'

Una mujer británica murió el domingo 12 de enero tras caer del acantilado Diamond Bay Reserve, de 30 metros, en Sydney, en la zona oriental de la ciudad, mientras se hacía un 'selfie'.

Los medios locales identificaron a la mujer como Madalyn Davis, de 21 años, una joven modelo y maquilladora inglesa. Poco después las autoridades identificaban oficialmente al fallecido. Los turistas a menudo saltan por encima de la valla, ya que el acantilado es conocido por obtener fotos pintorescas a pesar de las señales de advertencia en distintas lenguas.

Davis es una 'influencer' de Lincoln (Reino Unido) que llevaba un año viviendo en Reino Unido. Se había dirigido al acantilado con sus amigos para hacer fotos del amanecer, sobre las seis de la mañana, tras estar de fiesta con ellos.

Para acceder allí saltaron una valla. Tras caer Davis, sus amigos llamaron a los servicios de emergencias, que buscaron el cuerpo en mar y tierra durante cuatro horas. Un equipo de Marine Rescue Middle Harbor acudió al lugar del accidente. Unas horas después la Policía confirmaba la trágica muerte de la modelo.

