Una concentración clama en Barcelona por la inhabilitación de Rubiales

Centenares de personas se han concentrado este lunes en la plaza Sant Jaume de Barcelona para exigir la dimisión e inhabilitación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso.

Rubiales, quien aguó el éxito de la selección española de fútbol tras conquistar el Mundial al dar un beso no consentido a Hermoso, no ha podido ser suspendido provisionalmente por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) porque el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no consideró los hechos como "muy graves".

"Contra las violencias machistas, movilización" o "un beso no consentido es una agresión" son algunas de las proclamas que se han escuchado en Sant Jaume, en una movilización convocada por la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, que aglutina diversas entidades, entre ellas sindicatos.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como "¡Basta de agresiones contra las mujeres!" o "por un deporte libre de violencia machista, se acabó".

La presidenta de la Plataforma, Remei Sàez, ha animado a dar apoyo a la futbolista de la selección española y campeona del mundo, pues "si tocan a una, nos tocan a todas".

En la movilización, que han secundado unas 200 personas según la Guardia Urbana, ha participado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, y diversos concejales del Ayuntamiento de Barcelona.