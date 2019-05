Una campaña audiovisual de FIAPAS muestra la realidad de cuatro jóvenes con sordera que se comunican de forma oral

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), en colaboración con un grupo de alumnos del IE School of Human Scieces and Technology de Madrid, ha puesto en marcha la campaña audiovisual 'Óyeme: el derecho a oír y ser oído', que tiene como objetivo dar a conocer la realidad de jóvenes con sordera que llevan prótesis auditivas y se comunican oralmente.

El proyecto, realizado por alumnos del Máster in Visual & Digital Media del IE School of Human Sciences and Technology, cuenta con la participación de cuatro jóvenes voluntarios del Movimiento Asociativo de Familias-FIAPAS, que pretenden mostrar cómo las personas sordas también pueden oír y comunicarse en lengua oral, según ha informado FIAPAS.

Así, los estudiantes han diseñado esta campaña con el objetivo de eliminar los estereotipos sobre las personas con sordera, así como para mostrar sus capacidades y posibilidades de comunicación e inclusión en la sociedad.

Así, el proyecto completo, que ya está disponible en los distintos perfiles de FIAPAS en las redes sociales a través del hashtag '#oyeme', así como a través de la página web www.oyeme.com, consta de un spot principal y de cuatro vídeos en los que los protagonistas cuentan su experiencia.