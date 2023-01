Una camarera revela el apodo con el que le llamaba un cliente y su reacción se hace viral: "No me arrepiento"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Asimismo, las redes sociales como Twitter también se han convertido un espacio público en el que poder compartir experiencias, tanto buenas como malas. Y, en este caso, malas a la hora de trabajar de cara al público, ya que a veces no es agradable. Este es el caso de una usuaria de la red social que ha contado cómo se dirigía a ella un cliente habitual.













"El tío era un baboso"



"Me acaban de recordar aquella vez que un cliente habitual insistía en llamarme 'Rubia' pese a que le había dicho infinitas veces que me llamara por mi nombre, no así", cuenta la usuaria @ronarru. Según ha contado, estuvo una temporada soportándolo hasta que se agotó su paciencia.

"Hasta que un día me harté y cuando me dijo 'Rubia...', le contesté 'dime, calvo'", asegura. Esta respuesta ha tanto que hablar que no ha tardado en hacerse viral hasta acumular más de 36.000 'me gusta' y 1.700 'Retweets'. "Puso cara de sorpresa y fingió reírse. Nunca más me llamó rubia, empezó a usar mi nombre, el que le había dicho ochocientas veces anteriormente", cuenta en otra publicación sobre la reacción del cliente.

"Cabe destacar que encima el tío era un baboso que podría ser mi padre y me hacía comentarios super inapropiados y asquerosos así que no me arrepiento de nada", agrega. "Oye, a los preocupaos, a mi jefa se lo conté yo misma y le pareció maravilloso, un besito. Pd: el señor siguió viniendo regularmente y empezó a llamarme por mi nombre", confirma.