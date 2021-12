Una boda en Membrilla (Ciudad Real) , origen de un brote con 78 contagios

Un total de 78 personas han dado positivo en covid-19, 5 de ellas trabajadores de un salón de bodas de Membrilla (Ciudad Real), donde se celebró un enlace que se considera origen del contagio.

Éste es el resultado de la pruebas PCR que se han conocido este lunes, aunque durante el fin de semana se ha hecho el seguimiento epidemiológico a unas trescientas personas, según han confirmado a Efe fuente de Sanidad.

El complejo hostelero Los Demontes, donde se registró el contagio, ha cerrado este fin de semana el restaurante y la cafetería para realizar pruebas PCR a toda la plantilla, según el comunicado difundido por las redes sociales.

En este comunicado, el restaurante han subrayado que no ha sido una decisión impuesta, sino tomada por la empresa por responsabilidad, para poder atender con seguridad, como han afirmado que han hecho siempre.

Por otro lado, en la localidad ciudadrealeña de Valdemanco del Esteras, con unos 160 habitantes, se han detectado 19 casos de coronavirus, tras las reuniones que se produjeron durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada.

Así lo ha indicado en declaraciones a Efe la alcaldesa de Valdemanco del Esteras, Julia Manzano, quien ha explicado que el inicio del contagio se ha producido "tras la llegada al pueblo de uno o dos infectados de fuera que habrían propagado el virus por la localidad tras una cena en el único bar".

Manzano ha apuntado que aunque este lunes no se ve a ninguno de los 160 vecinos de esta localidad por las calles, han cerrado tanto el bar como la única tienda de Valdemanco y también se ha pedido a la población que no visite el centro de salud para casos no urgentes y que hagan sus gestiones a través del teléfono de la propia alcaldesa.

También se han emitido bandos para que la población respete los confinamientos ya que "casi todos los vecinos están confinados" y no se descarta que el número de casos siga subiendo a lo largo de esta semana, puesto que se siguen realizando pruebas de detección entre la población. EFE

1010525

1010158

elp-mar/cst/jdm