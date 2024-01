Una amiga de Gabriela Guillén desvela cómo se encuentra esta tras el nacimiento de su hijo

MADRID, 4 (CHANCE)

Después del huracán mediático que se ha originado por el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, una amiga se desplazaba hasta su domicilio en Madrid para ayudarle con los primeros días. Bibi Maya atendía a la prensa al llegar al portal de la fisioterapeuta, pero se mostraba muy cauta a la hora de desvelar cómo se encontraba su amiga.

La alegría por el nacimiento de su primer hijo se ha visto eclipsada por la entrevista que ha dado Bertín Osborne a la revista ¡HOLA! asegurando que, si después de someterse a las pruebas de ADN, se confirma que es su padre, él no ejercerá como tal porque siempre le dijo a Gabriela que no quería tenerlo.

Mientras que la modelo permanece descansando en su hogar, este miércoles veíamos a Bibi, una amiga suya, acudir a su domicilio para conocer al bebé e interesarse por el estado de salud de la recién estrenada mamá: "Es que no lo sé, yo todavía no la he visto".

También le preguntábamos por la relación que comparte con Gabriela y la joven nos aseguraba que es su amiga: "sí, vengo un ratito nada más" queriendo ser muy respetuosa y sin dar más detalles sobre la vida privada de la protagonista de esta historia.

Sin embargo, tras permanecer en el interior varias horas, Bibi abandonaba el hogar confirmando que Gabriela se encuentra muy bien: "Es que está bien pero claro, yo no quiero decir nada".

Muy cauta con sus declaraciones, su amiga evitaba dar detalles sobre cómo había sido el parto y comentaba que "solamente vengo a la casa a ayudar" y confirmaba que su amiga está acompañada por su madre en estos primeros días tras la llegada de su hijo.