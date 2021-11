Últimas imágenes de una sonriente Ana Rosa Quintana, inseparable de su marido, antes de hacer pública su enfermedad

MADRID, 2 (CHANCE)

"Hoy tengo que despedirme por una temporada. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", desvelaba Ana Rosa Quintana en directo esta misma mañana, compartiendo con su fiel audiencia el motivo que la ha llevado a ausentarse del programa en los últimos días; padece un cáncer de mama y se retira temporalmente de televisión para afrontar este duro bache con la mayor tranquilidad posible. "Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero por una vez en la vida me váis a permitir que me dedique a mí y a mi familia", añadía, asegurando que intentará llevar "una vida lo más normal posible" mientras lucha contra la enfermedad.

Una noticia que Ana Rosa ha dado con la fuerza y la entereza que la caracteriza, despidiéndose de los telespectadores con una sonrisa y confesando estar "tranquila" y segura de que ganará esta batalla. "Confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor (...). Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado. Esto es un bache, una prueba", añadía lanzando un mensaje de positividad antes de abandonar el programa en el que se ha volcado durante los últimos 17 años.

Demostrando que afronta esta batalla contra el carcinoma de pecho con fuerza y optimismo, os mostramos las últimas imágenes de la presentadora, pocos días antes de anunciar esta durísima noticia que la obliga a retirarse de la televisión temporalmente. Acompañada por su marido, Juan Muñoz, Ana Rosa disfrutó de un tranquilo paseo en el que nos regaló la mejor de sus sonrisas, mientras compartía confidencias con el empresario, su gran apoyo en estos complicados momentos. Una actitud que refleja la fuerza y el buen ánimo con el que la periodista se enfrenta al cáncer de mama. Una guerra que, estamos convencidos, pronto ganará.