Última hora. María del Monte, citada por el juez a declarar tras la entrada en prisión de Antonio Tejado

MADRID, 15 (CHANCE)

Importante última hora tras la detención y entrada en prisión provisional de Antonio Tejado por ser el presunto autor intelectual del asalto a la casa de su tía María del Monte el pasado 24 de agosto. Mientras el abogado del ex de Rosario Mohedano, Fernando Velo, asegura que su cliente "mantiene su total y completa inocencia" de las acusaciones e insiste en que no tiene nada que ver con el robo en la vivienda de la folclórica y que no lidera ni ha liderado ninguna banda u organización criminal, la instrucción del caso continúa su curso.

Y como hemos sabido hace unos minutos, el juez que lleva el caso ha citado a declarar este viernes 16 de febrero a la cantante de 'Salta la rana' en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla para que relate lo sucedido la madrugada del atraco a su residencia.

No es María del Monte a la única a la que ha llamado el magistrado después de enviar el pasado lunes a prisión provisional sin fianza tanto a Antonio Tejado como a otros 5 miembros de la presunta organización criminal, ya que tanto Inmaculada Casal como el resto de personas que estaban en la casa de la artista la noche del robo tendrán que responder a las preguntas del juez. Serían, además de la cantante y su mujer, la hija de la periodista, su yerno y una empleada del hogar.

Mientras tanto, según 'TardeAR, María e Inmaculada se estarían planteando tras la entrada en la cárcel de Antonio retirar la denuncia por el robo para no personarse como acusación particular contra su sobrino, por el que sienten un gran cariño a pesar de todo, y dejar que sea la Fiscalía la que actúe de oficio como acusación popular.