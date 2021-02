UGT reclama ampliar la protección y reforzar la prevención del cáncer de origen laboral

La Unión General de Trabajadores (UGT) reivindica la revisión periódica y ampliación de la Lista de Enfermedades Profesionales de España, así como la mejora del procedimiento de identificación y notificación de las enfermedades profesionales, sobre todo en los casos de cánceres de origen laboral, además de un refuerzo de la prevención en este sentido; ya que "sigue existiendo una enorme infradeclaración de los cánceres", señalan.

Precisamente para evitar la infradeclaración de los cánceres de origen laboral, la propuesta de UGT es la revisión de los criterios para declarar una enfermedad como profesional, estableciendo el trabajo como causa prevalente y no como causa exclusiva, como sucede ahora. "Si los cánceres no son reconocidos como laborales, es como si no existieran a los ojos de la prevención de riesgos", reclaman.

Además, para el sindicato también es necesaria la derogación del artículo 52.a del Estatuto de los Trabajadores en el que se incluye la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas en los casos de "ineptitud sobrevenida del trabajador". "En estos supuestos debería primar la adaptación del trabajo a la persona y no al contrario", destacan.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE ORIGEN LABORAL

Para el sindicato, la prevención del cáncer de origen laboral es "esencial", por lo que reclama al Gobierno la trasposición de las modificaciones segunda y tercera de la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos, ya que el plazo para trasponer la segunda modificación finaliza el próximo 21 de febrero y el de la tercera, el 11 de julio de este año.

En este sentido, el sindicato recuerda que en 2020 se han mantenido los valores límites ambientales vigentes en España para la sílice cristalina, el bromoetileno y la acrilamida, publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 'Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España'. "Ahora bien, se establece en el caso del polvo respirable de sílice cristalina, como medida transitoria, un valor límite de 0,1 mg/m3 hasta el 31 de diciembre de 2021, y posteriormente se rebaja hasta los 0,05 mg/m3, algo con lo que el sindicato está en desacuerdo", precisan.

Así, UGT, en línea con las reivindicaciones de la Confederación Europea de Sindicatos, reclama una actualización de los valores límite del plomo y sus compuestos, y su inclusión en la Directiva de carcinógenos y mutágenos, más protectora que la de agentes químicos.

De igual forma, propone la inclusión de los reprotóxicos en el ámbito de la Directiva de carcinógenos y mutágenos. Además, en aras de conseguir la igualdad en la protección de hombres y mujeres frente a la exposición a sustancias peligrosas para su salud, "deberían establecerse valores límite adecuados para proteger a ambos sexos ante los riesgos de exposición a los mismos", apuntan.

Así, recuerdan que durante 2020 únicamente han sido reconocidas 50 enfermedades causadas por agentes cancerígenos de un total de 18.542 enfermedades profesionales. 47 fueron entre hombres y 3 entre mujeres, y 23 fueron debidas al amianto.

"La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral está privando a los afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional y, a la vez, los enormes costes asociados al tratamiento de estos cánceres están siendo soportados por el Sistema Público de Salud cuando deberían ser asumidos por las Mutuas", han advertido.

En el caso del amianto, UGT demanda que el Gobierno apruebe la creación de un Fondo de Indemnización para las Víctimas del Amianto, "para que haya justicia y reparación para estas personas y sus familiares", señalan. "Además, debe retomarse el procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los trabajadores con riesgo de exposición al amianto, ya que los daños a la salud, física y mental de estos profesionales provocan una rebaja en la esperanza de vida y la calidad de esta", reivindican.

EN TORNO A UN MILLÓN DE MUERTES CADA AÑO POR CÁNCER DE ORIGEN LABORAL

El sindicato ha señalado también, apoyándose en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 1,3 de los 8 millones de personas que mueren de cáncer cada año se relacionan con cáncer de origen laboral

"Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), en Europa se diagnostican cada año 3,2 millones de nuevos casos de cáncer y aproximadamente la mitad de ellos corresponden a personas en edad de trabajar", afirman, y añaden que "en España, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fallecen anualmente cerca de 8.700 hombres y 850 mujeres debido a canceres laborales.

Así, las secuelas tanto físicas como psíquicas provocadas por la enfermedad pueden suponer problemas para la vuelta al trabajo, por lo que también han querido recordar que, tras ausencias prolongadas al trabajo debido a enfermedad, el empresario debe ofrecer al trabajador la realización de la vigilancia de la salud, para conocer si es necesaria la adaptación del puesto de trabajo a las nuevas condiciones de la persona que lo ocupa.

En estos casos, el sindicato aboga por una incorporación laboral progresiva, ya que genera seguridad y una menor ansiedad en los trabajadores enfermos. "Para facilitarles la reincorporación al puesto de trabajo, las empresas, junto con los representantes de los trabajadores pueden elaborar programas y establecer mecanismos de apoyo para ello, sobre todo en las PYMES", recomiendan.

Para ello instan a instan a negociar fórmulas para flexibilizar la incorporación al trabajo tras el cáncer, haciéndola de manera progresiva, en los casos de los trabajadores afectados que así lo soliciten, a través de los convenios colectivos. "De igual forma, es fundamental una comunicación fluida entre el trabajador afectado, el empresario, el servicio de prevención y los representantes de los trabajadores para que la reincorporación sea lo menos traumática posible", señalan.