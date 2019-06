UGT pide al Gobierno un bono energético para proteger a las personas más vulnerables ante las olas de frío y calor

UGT ha pedido al Gobierno el desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, con recursos "suficientes" y regulando "adecuadamente" el bono social energético, para cubrir las olas de frío y de calor, según ha informado el sindicato.

La entidad considera que hay que controlar el precio de la energía frente a la ola de calor, no solo de frío, y asegurar una protección "adecuada" a las personas y familias más vulnerables. Muchos hogares en España, según la última encuesta de Condiciones de vida, no han podido hacer frente a los gastos relacionados con su vivienda, recibos de gas, luz y, por tanto, no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Por ello, el sindicato demanda políticas "capaces de proteger a todos los consumidores frente al coste elevado y la subida continua de los precios de la energía"; y que se aplique un IVA reducido en este "bien esencial".

UGT ha alertado de los riesgos que tiene las olas de calor intenso en la salud de los trabajadores, así como de la "necesidad" de facilitar la situación a aquellas personas que sufren pobreza energética. "La ola de calor incrementará el consumo de energía, un bien esencial que ya de por sí es caro para los consumidores, en general, e inaccesible para las personas y familias más vulnerables", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, publicada el pasado jueves por el INE, confirman que, a pesar de que España suma ya cinco años de crecimiento económico consecutivos, "la pobreza energética subsiste". De tal forma que el 8,8 por ciento de los hogares tuvo retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal, como los recibos de gas, o electricidad.

Por ello, el sindicato exige al nuevo Gobierno que desarrolle una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, regulando adecuadamente el bono social energético en una figura que aglutine el bono térmico y el eléctrico, que cubra las olas de frío y de calor, y que alcance a otras energías, además de la eléctrica.