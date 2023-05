UGT exige al Gobierno una propuesta "clara, concreta, cerrada y con apoyos" sobre el Estatuto del Becario

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha exigido al Gobierno una propuesta "clara, concreta y cerrada" sobre el Estatuto del Becario y que cuente con "apoyos" para su aprobación.

"Tampoco sabemos con qué apoyos cuenta. Pedimos al Gobierno concreción, llevamos más de un año negociando el Estatuto del Becario y aún no tenemos un texto claro", ha manifestado este jueves el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, tras la reunión de la Mesa del Diálogo Social para abordar la aprobación del Estatuto del Becario.

Además de "concreción", el sindicato reclama saber "cuáles son los apoyos que va a tener el texto" después de "mucho tiempo negociando". "Estamos ya más allá del periodo de descuento. Era uno de los mandatos de la Reforma Laboral el acometer el Estatuto del Becario, llevamos mucho más de un año negociando", ha criticado Luján.

En este punto, ha incidido en que no hay "aún una propuesta clara, concreta y cerrada del Gobierno". "Queremos negociar, queremos que salga a la luz una norma que garantice los derechos de las personas que realizan prácticas en las empresas y queremos una norma que ataje el inmenso fraude que se produce con las prácticas extracurriculares", ha asegurado.

El vicesecretario de Política Sindical de UGT ha advertido de que si no hay un "texto cerrado" y la propuesta no cuenta con apoyos "la negociación no va a llegar a buen puerto".

El texto sobre el que están negociando el Gobierno, sindicatos y patronal es, según ha subrayado Luján, "un texto corto" que no está "cerrado". "Por eso nuestra inquietud. El Gobierno debe ya cerrar una propuesta, trasladarnos una propuesta y decirnos cuántos apoyos concita la propuesta", ha insistido, destacando que no han cerrado cuándo será la próxima reunión de la Mesa de Diálogo Social, que reúne al Ministerio de Trabajo y Economía Social, sindicatos y patronal.