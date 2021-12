UGT critica que la Comunidad no concede traslado de una interina víctima de violencia machista de otra región a Madrid

La Consejería de Educación asegura que su región le ofrece allí "todas las garantías de seguridad"

UGT ha denunciado públicamente este martes la situación en la que se encuentra una empleada pública víctima de violencia de género, con sentencia firme, y que ha solicitado una petición de traslado desde otra región a la Comunidad de Madrid.

La respuesta que ha recibido por parte de la Consejería de Educación madrileña ha sido desestimatoria por considerar que en su región "puede tener traslado a otra provincia, ya que tenía una orden de alejamiento".

Fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que no se ha concedido el traslado de esta trabajadora, personal interino, porque en su comunidad de origen les han ofrecido "todas las alternativas para garantizar su seguridad".

"¿Acaso se pretende dejar la situación al azar, como si fuera jugar a la ruleta rusa, una vez que la orden de alejamiento finaliza? ¿acaso la víctima va a tener que sufrir una revictimización por tener que estar trasladándose de continuo en esa comunidad autónoma, pues su expareja puede trasladarse donde ella esté al trabajar en el mismo ámbito?", se preguntan en UGT en un comunicado.

La víctima padeció episodios de violencia de género y, a consecuencia de los mismos, sufre un cuadro ansioso-depresivo, viéndose obligada a tomar medicación y recibir asistencia psicológica, también recibida en la ciudad de Madrid donde se recomienda un entorno libre de riesgos que puedan empeorar su estado.

Por lo tanto, UGT asegura que la elección de Madrid, "lejos de ser caprichosa o volátil, se encuentra debidamente justificada, ya que se trataría de un entorno que le permitiría verse libre de la presencia de su agresor, y que sus hijas conocen y en el que se sienten a gusto".

El sindicato reclama a la Administración que "no actúe con posible negligencia en la protección a la víctima, pudiendo con la decisión adoptada quedar expuesta innecesariamente, tanto en su integridad física como moral". "No olvidemos que por desgracia las consecuencias de la violencia de género pueden ser inaceptables y deben ser inasumibles porque cuando llegan a ocurrir terribles situaciones no sirve de nada lamentarse a posteriori", recuerdan.

A 27 de diciembre de 2021 han sido asesinadas 43 mujeres, que han quedado 30 huérfanos menores de 18 años. Desde 2003 han sido asesinadas 1125 mujeres por sus parejas o exparejas en España. Además, ha habido 6 menores víctimas mortales en 2021 y 45 víctimas mortales menores desde 2013.

UGT recuerda que la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid, a pesar introdujo un artículo 57 bis con la siguiente redacción: "En el marco de los Acuerdos que las Administraciones Públicas suscriban con la finalidad de facilitar la movilidad entre el personal funcionario de las mismas, tendrán especial consideración los casos de movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de Violencia de Género".

Y este párrafo se añade por la disposición final 3.5 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.

El sindicato critica también que la Comunidad de Madrid no cuenta con un Plan de Igualdad para los empleados públicos, "a pesar de ser la empresa más grande y que la Ley hace años que la obliga a tenerlo". Y les acusan de "no tener ningún interés en avanzar en ese tema, a pesar de posibles discursos que digan o quieran transmitir lo contrario".

Por ello, exigen a la Comunidad de Madrid, y en concreto a la Consejería de Educación, que "se replantee la respuesta negativa dada y que asuma y apruebe la petición realizada por la víctima de violencia de género".