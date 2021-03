UGT y CCOO reivindican la igualdad y los derechos de las mujeres: "No nos van a callar"

Los sindicatos UGT y CCOO han reivindicado la igualdad y los derechos de las mujeres este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, marcado por la prohibición de las reivindicaciones en Madrid y la ausencia de grandes movilizaciones en el resto de España por las restricciones de aforo o protocolos de seguridad contra el coronavirus.

"Este 8M, a las mujeres, y en concreto a las mujeres de CCOO, no nos van a callar. No nos callarán ni el ocho ni el nueve ni el diez ni el once. No nos callarán ningún día hasta que no desaparezcan todas las injusticias que sufrimos por ser mujeres", ha afirmado la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Blasco ha señalado que no se callarán hasta acabar con "la cronificación del paro, hasta que desaparezca la feminización de la pobreza, las desigualdades, las discriminaciones, todas las brechas de género". "Y no nos podemos olvidar. Hasta que se erradiquen las violencias machistas en cualquiera de sus manifestaciones, incluidas esas cifras de la vergüenza", ha apostillado.

A todo esto se une, según la representante de CCOO, que esta "emergencia social" provocada por la Covid-19 "tiene rostro de mujer". "Sabemos perfectamente que los sectores más afectados también son sectores feminizados, que somos las que en su inmensa mayoría hemos perdido el empleo", ha agregado.

"Todo esto hace que este 8 de Marzo ninguna de nosotras nos callemos y que sigamos gritando que nos queremos vivas, libres, unidas. Un grito que se unirá al grito común de todas las mujeres en el mundo, que se escuchará en los pueblos, en las ciudades, en todas las calles. Un grito de un feminismo que es esencial en una emergencia social. Un grito en acción 8M", ha subrayado.

Por su parte, la vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha señalado que este es un 8M "diferente". "Intentan cercenar nuestro derecho de manifestarnos, pero desde la Unión General de Trabajadores vamos a seguir reivindicando los derechos de las mujeres porque tenemos contratos más precarios, mayor temporalidad, porque ganamos menos que nuestros compañeros, porque existe una brecha salarial del 21,4 por ciento. Por eso hoy, 8 de Marzo, queremos ser cien por cien iguales", ha explicado.

Mientras, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha afirmado que 2020 "ha sido un desastre también para la igualdad" en España y hoy las mujeres son "más desiguales" que los hombres, "en los trabajos, en casa, en la sociedad".

"Por eso, este 8 de Marzo tiene tanto sentido como siempre o más que nunca luchar contra los que no quieren que se mueva nada, los que quieren perpetuar las desigualdades", ha defendido.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que la igualdad entre mujeres y hombres es "un proceso imparable" en la sociedad española, pero "como todo proceso necesita hitos y el 8 de Marzo viene siendo un hito de movilización de cientos de miles, de millones de mujeres" en España en los últimos años. "Este año todo es distinto porque la pandemia hace que todo sea distinto", ha remarcado.

Sordo ha recordado que "los problemas de desigualdad, de brecha salarial, de segregación ocupacional, de acoso que siguen sufriendo las mujeres son problemas que permanecen ahí y, por tanto, el 8 de marzo sigue siendo tan importante como los años anteriores".

"Todos los días deben ser 8 de marzo. Todos los días tienen que servir para recordar que la desigualdad entre hombres y mujeres se corrige desde las políticas públicas. Se corrige desde las políticas que permitan la igualdad salarial, que las mujeres trabajen en los mismos puestos de trabajo de los hombres con la misma remuneración, que no es tolerable el acoso y la discriminación que todavía se sigue sufriendo en sociedades como la nuestra", ha declarado.

El representante de CCOO ha agregado que "las mujeres trabajadoras del mundo entero siguen sufriendo discriminaciones y desigualdades como las que no hace tanto tiempo". "Es una lucha del movimiento feminista internacional y del movimiento sindical internacional. ¡Viva el 8 de Marzo! ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva la clase trabajadora!", ha concluido.

Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reconocido la labor de las mujeres en primera línea durante la pandemia en un acto simbólico con motivo del 8M en el que han participado compañeras de diferentes ámbitos de las administraciones públicas (Sanidad, Educación, Justicia, Policía, Administración General del Estado, entre otras) y también del sector privado.

El acto ha estado presidido por Miguel Borra, responsable nacional del sindicato, y la secretaria nacional de Igualdad, Eva Fernández, como detalla CSIF.

Las mujeres han acudido este lunes a este acto vestidas con sus uniformes de trabajo y durante cinco minutos --por las limitaciones obligadas en materia de seguridad-- se han concentrado en silencio en las puertas del sindicato para rendir homenaje a todas las compañeras que han jugado un papel esencial en la lucha contra esta pandemia, desde todos los ámbitos de la sociedad.

Al término del acto, que ha culminado con un aplauso por parte de los dirigentes, integrantes y delegados del sindicato, la secretaria de Igualdad de CSIF ha reclamado a los partidos políticos, en especial a los integrantes en la coalición del Gobierno, que aparquen sus diferencias y aprueben medidas urgentes para corregir el retroceso en la situación de las mujeres que ha provocado la Covid-19.