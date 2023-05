La UCV, el CEU y NEOS rinden homenaje a Benedicto XVI, "un Papa incomprendido" que mostró "la verdad"

"Vivir como si Dios existiera. Una propuesta para Europa” es el título del libro que se presentó ayer en Valencia. Editado por Ricardo Calleja, recoge una serie de escritos de Joseph Ratzinger agrupados en torno a un hilo conductor: la invitación de Benedicto XVI -a los creyentes y a los no creyentes- a vivir y organizar nuestra convivencia. El acto ha sido organizado de forma conjunta por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, la Universidad Católica de Valencia (UCV), la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Fundación Neos.

El título de esta publicación es el objetivo de la colección de libros que quiere arrancarse, “un llamamiento esperanzado a personas, también no creyentes, pero que coinciden en el significado profundo de la dignidad de la persona", ha expresado Jaime Mayor Oreja. Asimismo, “Vivir como si Dios existiera” es una denuncia, “porque en este tránsito, decadencia o crisis de Occidente se está tratando de destruir los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Unos desde la buena fe, pero sin haber comparecido suficientemente en el ámbito cultural, y otros desde la mala fe, desde una obsesión enfermiza por la destrucción de sus fundamentos, el hecho es que vivimos en el ámbito público como si Dios no existiera, tanto en Europa como en España", ha añadido.





Mayor Oreja ha abierto la sesión rindiendo homenaje al papa Benedicto por ser “el mejor en diagnosticar la verdad de Occidente, el más clarividente, pues hizo de la verdad su dirección, su cruz y, al mismo tiempo, su vida”.

Enrique Benavent: “Todo lo que hizo Benedicto XVI estaba al servicio de la fe”

La presentación, que ha tenido lugar en el Palacio Colomina, ha contado con el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, quien se ha referido a Ratzinger como “el papa de la fe”, pues “todo lo que hizo en su investigación teológica, en su magisterio, estaba al servicio de la fe, de una comprensión cada vez más profunda”.

En este sentido, Benavent ha reparado en la incomprensión que sufrió este papa teólogo, debida, en su opinión, a dos causas. En primer lugar, “porque uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la Iglesia es que se quiere comprender la fe desde posturas ideológicas previas, y eso acaba en una reducción del cristianismo en ideología. Y Benedicto XVI precisamente hacía lo contrario: no entendía la fe desde su manera previa de pensar, sino que configuraba su pensamiento desde un conocimiento profundo del misterio cristiano". En segundo lugar, si el dogma fundamental de la cultura actual es que todos debemos vivir como si Dios no existiera, Joseph Ratzinger ponía en crisis ese principio, sin rehuir el diálogo. Él no era una persona que quería imponerse a la fuerza, pero sabía mostrar las razones por la que la perspectiva cristiana de ver la realidad lleva a un mundo más humano y digno del hombre”, ha subrayado.

En la sesión ha intervenido también el cardenal Antonio Cañizares, quien ha hecho referencia a una de las ocasiones en las que el entonces cardenal Ratzinger estuvo en España, con ocasión del IV centenario del III Concilio de Toledo. Allí se trató la perspectiva de Europa y España “desde el encuentro entre el logos griego y el logos de la razón cristiana. Sin el cristianismo, sin el catolicismo, ni hay futuro para Europa y ni para España”, ha expresado.





"Esto tiene que ver mucho con lo que dice el papa este libro, donde señala las pistas para seguir por este camino, porque quien realmente cree en Dios, cambia el mundo, cambia las relaciones sociales, encuentra la libertad, camina por la verdad, lucha por el seno de la familia, reemprende un camino en el futuro para la humanidad, para España. Y eso es lo que realmente en estos momentos estamos necesitando. Se trata de reavivar nuestras raíces cristianas”, ha asegurado Cañizares.

Universidades como minorías creativas

El rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Vicente Navarro de Luján, ha apelado a recuperar el “sentido mesiánico” de Europa como “elemento imprescindible para la transmisión no solamente de la fe, sino de toda una cultura”. “Una cultura sin la cual probablemente lo que es nuestro mundo, lo que ha sido la Ilustración, lo que han sido los avances de las ciencias, tanto ciencias técnicas como ciencias humanas, no se podrían entender”. Por tanto, ha insistido en la idea de Europa como “un elemento instrumental, valga la expresión, de la providencia divina. Europa tiene que recuperar esa misión, tiene que refundarse de alguna manera a sí misma y buscar en sus cimientos cristianos su razón de ser y la única posibilidad de pervivir como un continente que sea luz del mundo, como lo ha sido hasta ahora", ha afirmado Navarro de Luján.

Por su parte, el rector de la UCV, José Manuel Pagán, ha reconocido que “nuestras universidades están llamadas a ser esa minoría creativa que arroje luz y haga presente a Dios en medio de nuestra sociedad. Este es, sin duda, el mejor servicio que podemos prestar a la humanidad. Que no nos preocupe el número, esto es, que no nos preocupe ser minoría". "Tomemos como modelo la Iglesia de los primeros siglos. Era una Iglesia pequeña que no por ello se encerraba en sí misma, más bien al contrario. Estaba abierta a la sociedad. Y fijémonos en aquellos primeros cristianos que vivían en una sociedad hostil y que nos enseñan el camino a seguir. No asimilemos la cultura dominante. Ellos no lo hicieron. Lo que nos debe preocupar es no renunciar a nuestra misión”, ha afirmado Pagán.

"Leer a Ratzinger da esperanza”

La presentación ha contado con Rafael Navarro Valls, quien ha destacado del libro el hecho de que interpele al lector, que le anime a buscar la fe de Ratzinger, “una fe que busca entender la identidad cristiana. La identidad cristiana de Europa, de la que habla Ratzinger, no es una identidad que es un puerto de llegada, sino que es una identidad que se define como búsqueda, como un intento siempre mayor de, partiendo de las verdades de la fe, intentar entenderlas mejor y aplicarlas de modo más persuasivo y más creativo a los problemas que tenemos hoy. Por eso es tan importante, como ha dicho el rector Pagán, tener esta conciencia de minoría creativa que vuelve al principio, que es creativa porque es compasiva, porque comparte los problemas de las personas que tiene alrededor y saca del del bagaje de la tradición cristiana las respuestas que sean capaces de dar al otro".





Finalmente, Ricardo Calleja ha recogido la experiencia propia y ajena que resulta de leer a Benedicto XVI: “El mensaje cristiano es tan potente, tan capaz de iluminar la realidad de la vida, tan positivo a la vez que no niega nada de lo negativo, que siempre me da esperanza”. "Una de las decisiones estratégicas de la redacción del libro era hacer un primer capítulo con algunos textos que se titulan ´La herida del deseo de Dios´. Empezar, de alguna manera, encontrando ese terreno común que siempre existe entre los seres humanos, que son las heridas que todos compartimos, los dolores que todos sufrimos, los anhelos que todos tenemos en el corazón. Así, el primer texto proviene de la encíclica Spe Salvi, quizá la más personal de Benedicto, donde habla de la compasión”, ha aseverado.

Como se señala en esta edición, el propósito de este libro es hacer pensar sobre el fundamento y el futuro de la cultura europea. Los destinatarios no son, por tanto, solo los creyentes, “sino cualquier persona que se haga preguntas sobre el sentido de la existencia y los fundamentos de la vida común en paz, libertad y justicia; o que tenga interés por la visión cristiana que inspira la cultura europea o sienta curiosidad por conocerla mejor; o simplemente que valore la finura y erudición de uno de los intelectuales más importantes del último siglo. Quienes sí se consideran cristianos, aprenderán en estas páginas de Joseph Ratzinger a afrontar los grandes interrogantes de nuestra época con rigor, honestidad y lucidez”.