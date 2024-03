Ucrania.- Rusia destruye cerca de 50 drones ucranianos sobre regiones del sur

Durante la madrugada del sábado, las fuerzas de defensa aérea rusas han interceptado y destruido 47 drones ucranianos en las regiones del sur de Belgorod, Kursk, Volgogrado y Rostov, según ha informado este sábado el Ministerio de Defensa ruso.

"El intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista esta noche con el uso de 47 UAV (vehículos aéreos no tripulados) contra instalaciones en territorio ruso ha sido frustrado", ha afirmado el Ministerio y así lo ha recogido la agencia de noticias Tass.

"Los vehículos aéreos no tripulados ucranianos han sido destruidos por los medios de defensa aérea de servicio sobre los territorios de la región de Belgorod (un vehículo aéreo no tripulado), la región de Kursk (dos vehículos aéreos no tripulados), la región de Volgogrado (tres vehículos aéreos no tripulados) y la región de Rostov (41 vehículos aéreos no tripulados) ", ha añadido el Ministerio.

Previamente, el gobernador de la región de Rostov, Vasily Golubev, había informado con anterioridad que esta madrugada la ciudad de Taganrog ha sufrido "un ataque masivo", que no ha dejado muertos, pero un empleado del Ministerio de Emergencias ha resultado herido.