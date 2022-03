Ucrania.- El Patriarcado ortodoxo ruso busca una reunión entre Kirill y el Papa este mismo año

El Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa en Rusia está buscando organizar una reunión entre el Patriarca Kirill, máximo representante de los ortodoxos rusos, y el Papa Francisco este mismo año para hablar, entre otras cuestiones, de la situación en Ucrania.

La embajada rusa ante la Santa Sede ha confirmado a Europa Press la información que publicó en un tuit citando las declaraciones del presidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado Ortodoxo Ruso, el Metropolitano Hilarion de Volokolamsk, que estuvo presente durante la reunión por videoconferencia que mantuvo Francisco con el Patriarca Kirill a mediados de marzo.

Hilarion ha afirmado que "está trabajando" en lograr una reunión en persona después del encuentro telemático del pasado 16 de marzo, en el que ambos dialogaron sobre las condiciones humanitarias de la población en Ucrania y sobre el avance de las negociaciones entre las delegaciones de ambos países para lograr un alto el fuego.

Desde que los tanques rusos cruzaron la frontera, el papa Francisco ha ido elevando el tono de condena de la ofensiva que el presidente ruso, Vladímir Putin, está causando en los civiles ucranianos.

"Esto no es una operación militar, sino una guerra que busca muerte, destrucción y miseria", dijo en el Ángelus del 6 de marzo en la plaza de San Pedro. El domingo 22 de marzo denunció una "masacre insensata" y una "guerra repugnante", además de "sacrílega", porque atenta, sostiene, contra la "sacralidad de la vida humana".

Francisco siempre ha optado por la vía del diálogo como estrategia para resolver los conflictos. De hecho, en un discurso a varias mujeres miembro del Centro Italiano Femenino --una asociación de inspiración católica-- el Papa dijo sentir "vergüenza" ante la decisión de muchos países de la Unión Europa de aumentar el gasto militar para cumplir con el requerimiento de la OTAN de llegar al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) y señaló que la respuesta ante la guerra de Ucrania no puede ser "más sanciones" o "más armas".

"La verdadera respuesta, como he dicho, no son otras armas, otras sanciones, otras alianzas político-militares, sino otro tipo de ajuste; un modo distinto de gobernar el mundo --ya globalizado-- no sacando los dientes como ahora, sino un modo distinto de ajustar las relaciones internacionales", dijo entonces.

En este sentido, el Papa está manteniendo siempre abierta la vía del diálogo con el patriarca ortodoxo de Kirill enfocado sobre todo a "mantener pese a todo el contacto" en un enfoque "posibilista".

"La Santa Sede mantiene una posición de 'Ostpolitik' con un enfoque más posibilista. Cuánto más el Papa está cerca de Kirill más podrá influenciar a Putin", incidió en un encuentro con periodistas el sacerdote Stefano Caprio en referencia a la política hacia el Este impulsada por el canciller alemán Willy Brandt en la década del 70, basada ante todo en la normalización y la negociación con los países del otro lado del telón de acero.

"La Santa Sede, a pesar de lo embarazoso de la situación, quiere permanecer en contacto con Kirill. Por eso cede y no tiene una actitud de contraste total", justificó entonces el experto, preguntado sobre la mediación que está llevando a cabo la Santa Sede para lograr poner fin a la guerra en Ucrania.