Ucrania.- Grupo Mixto aplaude el "welcome refugees" de Almeida pero se pregunta "por qué unos refugiados sí y otros no"

El concejal del Grupo Mixto José Manuel Calvo ha aplaudido el "welcome refugees" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pero se ha preguntado "por qué unos refugiados sí y otros no".

"El alcalde da la bienvenida, welcome refugees, a los desplazados ucranianos que vengan a Madrid. Nos sumamos a esa bienvenida pero preguntamos a Almeida por qué está ahora muy bien ese cartel de 'Welcome Refugees' y cuando desde el gobierno de Manuela Carmena pusimos en la fachada de Cibeles recibimos todo tipo de críticas por su parte. ¿Por qué unos refugiados sí y otros no?", ha planteado el edil en un comunicado.

En Recupera Madrid están "a favor de que Madrid sea ciudad de acogida para todas estas personas afectadas por este conflicto armado". "Nos sumamos a ese llamamiento de que se frene la violencia, la guerra y que la Unión Europea ejerza su responsabilidad para acabar con este conflicto", ha reclamado.

"Ahora que estamos saliendo de una pandemia mundial que se está cobrando decenas de miles de vidas, lo que menos necesitamos es otra guerra que genere muertos, desplazados, más pobres. Hacemos un llamamiento a que la UE agote todas las vías, las diplomáticas, todas las de negociación, también con terceros países, para frenar este conflicto armado", ha demandado.