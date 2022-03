Ucrania.- Espadas pide a Moreno apoyar "con recursos y no sólo con palabras" la acogida de refugiados

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), que la respuesta a la acogida de refugiados procedentes de Ucrania por la invasión rusa "tiene que estar concretada con medios, con recursos y no sólo con palabras", y le ha ofrecido el apoyo de los socialistas "si de manera clara coopera con el Gobierno de España para que esta comunidad sea una comunidad, como siempre lo ha sido abierta y solidaria".

Así se ha manifestado Espadas en una atención a medios en Sevilla, donde ha valorado "la decisión unánime" de los países de la Unión Europea de abrir sus fronteras a esas personas, "independientemente de donde quieran buscar ese refugio".

No obstante, el socialista ha lamentado las declaraciones de cargos de Vox sobre este asunto y ha pedido a Moreno que las rechace y "que no especule". "No creo que el presidente del gobierno andaluz puede callarse ni puede ponerse de perfil ante semejante declaración", ha apuntado, pues "lo que hace falta es una declaraciones clara para hilar una posición política".

"Ya nos parece bastante mal que tenga incluso relación con ella (con esta formación política) o que se piense en la posibilidad en un futuro de incluso gobernar con ella", ha agregado.

Este martes, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, dijo que las personas que abandonen Ucrania por la guerra "tienen que estar en los países más cercanos" porque son "culturas afines" para que cuando "el conflicto finalice, puedan retornar a sus casas" lo antes posible.