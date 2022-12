Twitter sufre problemas a nivel mundial: miles de usuarios de todo el mundo no pueden acceder a sus cuentas

Miles de usuarios de Twitter se han quejado en la madrugada de este jueves sobre fallos que está sufriendo la plataforma y que están bloqueando el acceso a la red social o dificultando el uso de algunas de sus funciones clave.

??#BREAKING: Twitter is experiencing international outages affecting users around the globe with the Twitters Website users are reportedly being logged out of their account and can’t log back in with some reports that the mobile app are also experiencing issues pic.twitter.com/jNuMvju2a7