Un tuitero alucina con las paellas de un restaurante de Canadá y revoluciona las redes por sus ingredientes

La paella es una de las recetas más reconocidas de nuestro país. No obstante, con el paso de los años, se han ido desarrollando diferentes variaciones a raíz de la elaboración original de la paella valenciana. Sin embargo, siempre ha existido un debate en torno cuál es la paella auténtica. Por ello, la Universidad Católica de Valencia llevó a cabo una investigación para asegurar, mediante un estudio científico, los 10 ingredientes que conforman la verdadera receta.

A raíz de esto, los autores del estudio, el chef José Andrés y Rafael Vidal, proponen que no se refieran como 'paella valenciana' a otros arroces que no cumplan con los 10 ingredientes mencionados y que, en cambio, reciban el nombre de 'paella' o 'arroz con...'. En relación a esto, una receta de paella ha vuelto a acaparar las redes sociales. Ha sido el tuitero Ernesto Filardi, conocido por sus hilos y sus historias desde Canadá, quien ha revolucionado las redes sociales al compartir una carta de paellas que ha encontrado por allí.

"Hola, tuiter, ayer vi esta carta de paellas en un restaurante canadiense y pensé que os gustaría verla. De nada", comentaba el usuario, adjuntando una imagen en la que se puede leer cada una de las elaboraciones que ofrece el restaurante. En la publicación se puede ver que existen hasta 15 tipos diferentes de paellas. Entre ellas, algunas variaciones han dado mucho que hablar.

Hola, tuiter, ayer vi esta carta de paellas en un restaurante canadiense y pensé que os gustaría verla. De nada. pic.twitter.com/OTTIYFOCJv — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) July 5, 2022





Los ingredientes

Por un lado, la catalana, dado que lleva cordero, pollo, mejillones, chorizo y calamar. La casera, con mejillones, calamar, sardinas y bacalao. Además del chorizo, por supuesto, un ingrediente que ha sido muy rechazado por los usuarios. Asimismo, la valenciana también resulta ser muy llamativa al llevar marisco, pollo y chorizo. Ingredientes que comparten con la paella Málaga.

Lo que más ha llamado la atención es que la mayoría de elaboraciones tienen chorizo. Esto se debe a que este embutido, por mucho que se consuma en España, no forma parte de los ingredientes de una auténtica paella valenciana. Como consecuencia, cientos de personas no han tardado en pronunciarse al respecto, ya que, además, no son precisamente baratas.

"No sé si mi favorita es la Paella Casera con mejillones, calamares, bacalao, sardinas y chorizo. O la Paella Galicia, con langosta, marisco, pollo y chorizo... También tienen una paella vegetariana. Que, como no podía ser de otra forma (?) se llama Paella Compostela", comentaba Ernesto Filardi muy irónico.

También tienen una paella vegetariana. Que, como no podía ser de otra forma (?) se llama Paella Compostela. pic.twitter.com/t9KGLNSqjx — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) July 5, 2022