El TSXG suspende la autorización de la Xunta a la mina de Muras (Lugo) por su proximidad a espacios protegidos

Decide esta cautelar sobre el segundo mayor yacimiento de feldespato en Europa ante la "posibilidad de un daño irreparable"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado la suspensión cautelar del proyecto de la mina de feldespato del municipio de Muras (Lugo), autorizado por la Xunta a Urbas, por su proximidad a espacios protegidos.

Así, ha decidido acoger la pretensión de la asociación Petón do Lobo de suspender de forma "inmediata e incondicionada" la ejecución de la resolución de la Xunta, de 19 de diciembre de 2022, en la que aprobó el proyecto de explotación y el plan de restauración de la concesión de explotación de recursos de la sección C de la mina de Muras.

La asociación presentó un incidente cautelar en la forma ordinaria para solicitar la suspensión, en el que incorporó, según consta en el auto, mapas sobre las zonas protegidas que se localizan a una corta distancia de la explotación de la concesión minera de feldespatos.

Además, el tribunal subraya que el defensor autonómico "ha adjuntado a su escrito de oposición, en el que admite que, si bien el lugar donde se localiza el proyecto de ampliación de la mina que se ha autorizado no figura dentro de espacios protegidos, el área de actuación de las obras sí que está muy próxima al espacio protegido Serra do Xistral, de la reserva de la biosfera Terras do Miño, así como de un humedal, a lo que añade que existen especies amenazadas de flora y fauna".

"No se puede pasar por alto que, tras admitir este informe la proximidad de la explotación minera con espacios ecosistémicos sensibles, terminó por concluir que no es previsible que el proyecto genere efectos significativos", indica la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo en el auto, en el que recuerda que "los principios de cautela, prevención y precaución son propios del Derecho de la Unión Europea, de modo que, ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil o incierta reparación -aún adoptando medidas correctoras sobre las zonas protegidas-, debe prevalecer la suspensión de la ejecución de la actividad que puede producir ese riesgo", sostiene.

A esto añade la Sala que debe "ser prevalente el interés general en mantener indemnes esos espacios públicos sobre el particular que tiene la promotora de la explotación minera en ejecutar de forma inmediata el proyecto autorizado, por muy legítimo que sea su derecho". Por ello, ha acordado imponer la suspensión cautelar interesada. Contra el auto cabe interponer recurso.

PROYECTO

Urbas obtuvo a finales de 2022 la autorización de la Xunta de Galicia --con resolución del director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila-- para explotar su yacimiento de feldespato a cielo abierto en Silán, perteneciente al municipio lucense de Muras, el mayor de España y segundo de Europa, con unas reservas valoradas en 660 millones de euros.

El yacimiento cuenta con unas reservas de 12 millones de toneladas valoradas en 660 millones de euros, que podrían ser sustancialmente superiores conforme a los últimos estudios de prospección y sondeos realizados.

La previsión de la empresa es extraer alrededor de 200.000 toneladas anuales de feldespato, que se incrementarán sucesivamente y podrían llegar a 500.000 mediante la puesta en explotación de otros frentes mineros y la apertura de las otras cuatro concesiones colindantes. Una vez tratado y refinado, este material podría alcanzar un precio de mercado de 130 euros por tonelada.

Con el 94% de la producción nacional concentrada en la provincia de Castellón, España es el primer productor de azulejos en Europa y el quinto del mundo. Sin embargo, la producción estatal de feldespato (más de 900.000 toneladas) no puede abastecer la demanda de la industria de pavimentos y revestimientos cerámicos (casi 3,5 millones de toneladas), por lo que es necesaria su importación.

De hecho, España es también el principal importador de feldespato (procedente mayoritariamente de Turquía), por delante de Italia e India, con unas 2,7 toneladas anuales. Por eso, Urbas considera que el yacimiento de Silán se configura como una alternativa nacional y sostenible a la importación, sobre todo con la coyuntura internacional actual afectada por el encarecimiento energético, del precio de las materias primas y por los retrasos en la cadena de suministro.

La previsión era que la producción del yacimiento de Silán se destine al consumo nacional, aunque no se descartan otros mercados.