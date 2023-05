Tribunales de Cuentas de Portugal y España aconsejan más medios para frenar desertificación e incendios en la Península

Los Tribunales de Cuentas de Portugal y España recomiendan a sus gobiernos más medios para frenar la desertificación y los incendios en la Península Ibérica. Las entidades fiscalizadoras superiores de ambos países han realizado un informe conjunto con el objetivo de obtener una radiografía global de este fenómeno, en el que se concluye que la desertificación, la prevención y extinción de incendios sigue siendo un reto para ambos países, aunque se detectan avances en la coordinación de los dispositivos de extinción de incendios.

Según ambas instituciones, España y Portugal son dos de los países con mayor incidencia de incendios de la Unión Europea, habiendo sufrido en los últimos años episodios muy violentos de los denominados incendios de "nueva generación".

Estos incendios están caracterizados por un "comportamiento extremo del fuego" y consideran que los programas nacionales para frenar la desertificación no se han desarrollado "de forma plena y que no se han asignado de forma específica recursos financieros".

Además, el trabajo constata que las medidas de protección y gestión del suelo no están previstas ni contempladas. Asimismo, apuntan que el marco de evaluación de los programas de acción nacional y los instrumentos de monitorización y seguimiento de la desertificación y la degradación de las tierras no han sido suficientemente desarrollados, no existiendo proyectos de cooperación transfronteriza en el ámbito de la lucha contra la desertificación.

Por estos motivos el informe conjunto enumera aspectos a mejorar como, por ejemplo, profundizar en el impulso y seguimiento de los programas de lucha contra la desertificación, incluyendo mejoras en los modelos de monitorización y en la cooperación transfronteriza, así como reforzar los medios de prevención y extinción de los incendios forestales y continuar mejorando en la coordinación de todos los agentes involucrados, para responder al reto de los incendios de "nueva generación".

Por otro lado, se identifican avances en la planificación y capacidad operativa, así como avances en la coordinación de los dispositivos de extinción de incendios, a pesar de los desafíos de los incendios de nueva generación.

En 2018, en la IV Reunión entre los Tribunales de Cuentas de España y Portugal, se acordó, como parte de la profundización de la cooperación bilateral, realizar un trabajo conjunto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dio como resultado esta iniciativa. Este informe conjunto se basa en los resultados de los informes de auditoría que ambas instituciones aprobaron en la materia.

Los dos Tribunales de Cuentas acordaron incorporar en sus programas anuales, auditorías sobre medidas públicas destinadas a mitigar los procesos de desertificación y prevención y extinción de incendios.

Este informe será presentado por las dos instituciones en la Conferencia Internacional sobre incendios auspiciada por Naciones Unidas y que tendrá lugar en Oporto el 16 de mayo.