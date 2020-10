Tres municipios aragoneses más se incorporan a la fase 2

Teruel, Cella (también en la provincia de Teruel y muy cercana a la capital) y Épila (Zaragoza) son las tres nuevas localidades aragonesas que se incorporarán a la fase 2 desde mañana, dada la alta incidencia de casos de coronavirus detectados en estos municipios, en los que se produce transmisión comunitaria.

Se unen así estas tres localidades a La Almunia y a Huesca, municipios que el Departamento de Sanidad mantiene en esa misma fase, sumando un total de 104.000 ciudadanos afectados por las medidas restrictivas que implica la fase 2 sin contar a los 700.000 zaragozanos que están en una fase 2 flexibilizada adoptada hasta el día 15 para prevenir las aglomeraciones y reuniones sociales en los días en los que habrían de haberse celebrado las Fiestas del Pilar.

El elemento común en las tres localidades que cambian de fase se centra en que el incremento de la incidencia ha sido rápido, con un cambio de tendencia en los datos epidemiológicos "muy acusado", que tiene que ver no con brotes, sino con la transmisión comunitaria con origen en reuniones familiares o sociales, según ha explicado en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, quien ha precisado que Ejea de los Caballeros vuelve a la nueva normalidad.

En Teruel, se ha pasado de una incidencia de 156 casos por 100.000 habitantes a 501, en de Cella de 494 a 1.508, y en Épila de 285 a 492, debido probablemente a su proximidad con La Almunia, localidad donde la incidencia está en 740 casos por 100.000 habitantes. En Huesca hay una incidencia de 419 casos por 100.000 habitantes.

Falo ha reconocido que es "obvio" que la mejor solución habría sido el confinamiento, pero es una herramienta que no ha sido autorizada por los jueces, en referencia a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de no autorizar el confinamiento perimetral de La Almunia que fue solicitado por el Gobierno de Aragón.

El confinamiento, ha dicho, es una medida que tiene como objetivo permitir que la transmisión no se extienda más allá de los límites de la población, y dio resultados en Ejea y en Andorra. "Pero los jueces no comparten nuestros posicionamientos", ha insistido Falo, quien ha apuntado que el Gobierno trabajará con las herramientas que tenga y que los servicios jurídicos del Ejecutivo ya trabajan en "alternativas", aunque teniendo en cuenta que no hay "varitas mágicas".

Zaragoza, de momento, continúa dos días más en la fase 2 flexibilizada, adoptada para prevenir los posibles efectos de las "no fiestas" del Pilar.

Preguntado por las declaraciones del ministro de Sanidad, quien ha considerado que en Aragón han ido creciendo estos días los contagios probablemente por "las no fiestas del Pilar", Falo ha dicho que a los efectos de cualquier medida hay que darles "un poco de tiempo" y que quizá sea por tanto algo prematuro achacar el incremento de contagios a esta circunstancia.

